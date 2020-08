Birger Kjærbye blev ramt af en blodprop. Nu laver han en film om processen med at træne sig tilbage til en normal hverdag. Foto: Allan Nørregaard

Blodprop fik Birger til at geare ned

Furesø - 03. august 2020 kl. 15:46 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var natten til den 15. juni. En ganske normal mandag morgen. Men også en morgen som kom til at ændre 63-årige Birger Kjærbyes liv for altid.

- Jeg vågnede klokken fire om natten og havde det mærkeligt. Jeg gik skævt. Jeg gik til højre. Min første tanke var, at jeg havde ligget på en nerve. Jeg kunne ikke sove. I stedet gik jeg en tur rundt om Vesterled Sø. Det gjorde det ikke bedre. Der gik fire timer, fortæller Birger Kjærbye.

Først om morgenen ringede han. Turen gik til Herlev Hospital.

- Der var gået for lang tid til, at jeg kunne få blodproppen tromboliseret, opløst med medicin. Lægerne ledte længe efter blodproppen, indtil en overlæge med ekspertviden kom og sagde, at den måtte sidde der. Det var så i hjernestammen i nakken. Et kritisk sted. Men blodproppen var ikke så stor, at jeg får mentale men ud af det, forklarer Birger.

Den initiativrige forretningsmand, som de fleste bedst kender som stifter og ejer af MTB Tours i Hareskovby og Klampenborg, blev lagt ned. Men han er ikke sådan at holde i ro.

- Jeg ringede til direktøren for patientforeningen Hjernesagen anden dag efter min blodprop. Jeg spurgte om hun havde lyst til at billedgøre en film om en mand, der får en blodprop, og hele processen med genoptræning. Det ville hun gerne være med til. Dagen op til bldoproppen havde vi lavet film i Hareskoven, så vi havde førbilleder. Nu begyndte en journalist at følge min dagligdag på hospitalet fra jeg stort set ikke kunne gå over al den træning, som jeg laver nu, til jeg forhåbentlig er helt tilbage om et års tid.

Birger Kjærbye er allerede i gang med nogle små opgaver og regner med at være tilbage på arbejde om tre måneder.

- Jeg er ramt middelhårdt. Højre side af kroppen føles mærkelig, men jeg lever, har det godt og giver den fuld gas med genoptræningen. Jeg går til fem forskellige slags terapi. Alle musklerne skal bare vækkes igen, forklarer Birger Kjærbye, som aldrig får klarhed over årsagen til blodproppen, men han har sine anelser.

- Jeg vidste godt, at jeg arbejdede for meget. Det kunne skyldes stress. Men vi ved det ikke med sikkerhed.

Gladere end før

24 dage efter blodproppen er Birger afklaret. Han har ændret sit liv.

- Jeg er en gladere mand end før blodproppen. Jeg arbejdede alt for meget. Det var tingene, der tog mig og ikke omvendt. Jeg fik dårlige vaner af at arbejde for meget, forklarer Birger.

Alt det har han ændret på.

- Nu har jeg fundet jordforbindelsen og er glad for at minimere mit arbejde.

Der er taget nogle store beslutninger. Birger har ansat en direktør for butikken i Hareskovby og vil selv koncentrere sig om cykelcaféen på Klampenborg Station.

- Jeg har ansat Christoffer Dröscher som direktør for butikken i Hareskovby. Den skal han udvikle med en masse trafik og kunder og deraf mere omsætning. Det betyder, at jeg siger farvel til Hareskovdelen. Jeg vil kaste mig over Klampenborgbutikken, som har gennemgået en udvikling fra udlejning og salg af cykler, til cykelacfe med udlejning. Vi har kaldt den Café Parforce med henvisning til de kongelige jagter i Dyrehaven.

Blodproppen kom netop som udlejningen af cykler satte nye rekorder. Nedlukningen af det danske samfund fik danskerne til at kaste sig over friluftsaktiviteter.

- Vi havde en omsætningsfremgang på 250 procent på almindelig udlejning. Det skete samtidig med at samfundet lukkede ned, og stort set det eneste, man kunne underholde sig med, var at køre i skoven.

Men sådan blev det ikke ved. Samfundet blev gradvist åbnet igen. Markedet nåede et mæthedspunkt.

- Efter boblen er der kommet en anden slags boble. Vi er gået fra at udleje 300 cykler på en weekend til 50. Omsætningen er faldet til det halve i forhold til sidste år. Nu mangler vi vores turistomsætning og de store virksomhedsarrangementet, forklarer Birger Kjærbye.