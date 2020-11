Blodbøg udpeget til Evighedstræ

Danmarks Naturfredningsforening står bag kampagnen Evighedstræer. Det handler om at skabe større opmærksomhed og få bedre overblik over de store, gamle og bevaringsværdige træer.

At blive udpeget som Evighedstræ er ikke en fredning af træet. I stedet er der tale om at ejeren indgår en frivillig aftale med DN om at tage ansvar for at bevare og pleje træet.