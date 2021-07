Blev distraheret: 23-årig kørte over i modsatte kørebane

112 En 23-årig kvinde fra Allerød og en 27-årig mand fra Taastrup var torsdag indblandet i et trafikuheld i Værløse. Uheldet skete kl.15.05, da den kvindelige bilist kørte på Ring 4 i østlig retning. Cirka 200 meter øst for krydset ved Åvej og Ny Hjortespringsvej blev hun distraheret af et lille dyr i bilen, og uden at bemærke det kom hun til at køre over i den modsatte kørebane. Her kørte hun ind i den mandlige bilist, som uden held forsøgte at undvige den modkørende bil,