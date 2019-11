De borgerlige gruppeformænd minder om, at borgmester Ole Bondo Christensen (S) i forbindelse med valgmødet, der blev sendt på TV2 Lorry lovede, at der ikke kommer skattestigninger. Fra venstre er det konservative Lars Carstensen, Venstres Gustav Juul, og Liberal Alliance Ole Holleufer.

Blev Yilmaz sendt i byen af Bondo?

Furesø - 12. november 2019 kl. 09:08 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lad os få åbnet diskussionen om en skattestigning på 0,5 procent i 2021 øremærket til velfærd.

Det var den socialdemokratiske udvalgsformand, Hasan Yilmazs udmelding i lørdagsavisen her i Frederiksborg Amts Avis. Den melding skyder den konservative viceborgmester Lars Carstensen ned.

- Det er tydeligt at den socialdemokratiske ledelse har sendt Hasan i byen med en prøveballon. I mine ører lyder det som om socialdemokratiet efter 10 år er ved at opgive styringen af kommunen. Med dén socialdemokratiske udmelding glæder jeg mig endnu mere til næste valg. Vi konservative fastholder vores linje med stram økonomistyring og overholdelse af budgetterne. Vi siger det samme før, under og efter valgene, lyder det fra Lars Carstensen, som tidligere har afvist en skattestigning og holder fast i den melding.

Venstres gruppeformand Gustav Juul ser det også som en prøveballon fra borgmesterens side.

- Det undrer mig overhovedet ikke, at borgmesteren sender Hasan Yilmaz (S) op med denne prøveballon. Prøveballonen sendes op nu for at tage lidt af luften ud af skattestigningsdiskussionen op til næste års budgetforhandling og så vænne de borgerlige partier til tanken. Det er ligesom at koge en frø, man putter den ned i gryden og varmer vandet langsomt op så den ikke opdager, hvad der sker, førend det er for sent, siger Gustav Juul, som ikke vil lege med.

- Til det kan jeg bare sige, at den lille blå Venstre frø er hoppet ud af gryden. Det eneste spændende i denne sag er, hvornår borgmesteren vil bekende kulør og fortælle at han ikke har tænkt sig at holde sit valgløfte om at holde skatten i ro. Men heller ikke det er spændende, for hvis borgmesteren gør som han plejer, så mener han ikke noget i kontroversielle sager, hvis han kan slippe udenom og ellers i sidste øjeblik. I denne sag bliver han dog nødt til at mene noget og senest om et lille års tid, når han skal lægge et budget frem for 2021, lyder det fra Gustav Juul.

Er der styr på økonomien?

Liberal Alliances Ole Holleufer er fortsat skeptisk overfor Furesø Kommunes økonomi. Ganske som han var i valgkampen for to år siden.

- Omkring Furesøs økonomi stiller jeg mig skeptisk - og det gjorde jeg også under valgkampen, hvor vi jo kan se, at Socialdemokraterne har lagt en økonomisk politik med at bruge flere penge, end den fremtidig økonomi tilsikrer. Dette forestillede jeg borgmester Ole Bondo Christensen i TV2 Lorry, men borgmesteren gjorde det meget klart, at der ikke vil komme skattestigninger i Furesø i denne valgperiode, og at der var styr på økonomien i vor kommune, siger Ole Holleufer, som har en opfordring til borgmesteren.

- I lyset af Hasan Yilmaz seneste og gentagne udtalelser om skattestigninger, mener jeg, at vor borgmester bør træde i karakter og meddele, at der i hans optik, fortsat er styr på økonomien i Furesø og at der ikke kommer skattestigninger.

Det Radikale Venstres Tine Hessner undrer sig over timingen.

- Lige nu spiller vi med flere ubekendte, når det handler om skat. Det er derfor lidt absurd, at Hasan Yilmaz vil diskutere en skattestigning nu, hvor vi ikke kender resultatet af udligningsreformen og ændringerne i den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Store tal, med potentielt store konsekvenser. Budgettet skal som altid holdes op mod de politiske ønsker i Furesø, hvor det for Radikale Venstre er vigtigt at sikre borgerne en grøn omstilling med eksempelvis CO2-neutrale institutioner og skoler, siger Tine Hessner.

De rige skal betale

Enhedslistens Øjvind Vilsholm glæder sig over, at diskussionen om en skattestigning er åbnet.

- Befriende at høre fra en Socialdemokrat, at vi er nået grænsen for, hvor meget der skal spares på velfærden i Furesø Kommune. Furesø Kommune har for få indtægter i forhold til det serviceniveau, en kommune som Furesø bør have. Enhedslisten har alt for længe stået alene med det synspunkt. Løsningen er dog ikke at hæve personskatten. Løsningen er at hæve dækningsafgift og grundskyld. Hvis vi hæver personskatten kommer alle til at skulle spytte ekstra i kommunekassen. Pensionister uden anden indtægt end folkepension, kontanthjælpsmodtagere og lavtlønnede skal efter Enhedslistens mening ikke betale mere, siger Øjvind Vilsholm.

