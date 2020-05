Send til din ven. X Artiklen: Birgers rejse tilbage til livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Birgers rejse tilbage til livet

Furesø - 16. maj 2020 kl. 20:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste Farumborgere er på et eller andet tidspunkt stødt på Birger Vick. Ikke mindst fordi han i mange år stort set aldrig satte sin fod udenfor byen.

Ja, faktisk var hans liv i 34 år indgrænset til en snæver zone mellem hjemmet på Nordvænget, Farum Boldklub og Farum Avis på Hvedemarken.

Kun ganske få, som kom indenfor i hans lejlighed og helt tæt på Birger, kendte årsagen. For på væggen hang et kort over Farum. Alle lægernes adresser var markeret med en cirkel.

I dag har alting ændret sig for Birger. Han er flyttet sammen med terapeuten Anette. Hele sommeren tilbringer de som fastliggere på Hyldegårdens Camping ved Ganløse. De forrige somre er brugt på at rejse rundt i Europa med soveplads i bagenden af bilen.

- Jeg lider af dødsangst. Det kom i udbrud, da min storesøster døde af en hjerneblødning i en meget ung alder i 1981. Det var en konstant kamp mod angsten. Det var forfærdeligt. Angsten låste mig fast i Farum. Jeg holdt mig til det, som jeg kendte. Men jeg havde altid styr på, hvor lægerne boede, og når jeg blev ramt af et anfald, løb jeg ned til dem, fortæller Birger Vick.

Han kigger op. Han har brug for at forklare sig.

- Kun de allernærmeste vidste det. Jeg valgte at skjule det for alle andre. Jeg følte en form for skam over det, forklarer Birger, som lyser op i et smil.

- Men nu har jeg fået mit liv tilbage. Det er fantastisk.

Vendepunktet

Trods angsten fungerede Birger i et nogenlunde normalt liv - så længe det foregik i vante omgivelser. Han var sportsmedarbejder på lokalavisen i mere end 30 år, holdleder og træner i fodboldklubben.

I 2010 ændrede alting sig.

- Jeg så en udsendelse med terapeuten Lars Mygind, som benyttedede Tankefeltterapi. Jeg kæmpede mig ud til den første behandling ude i Ballerup. Samme aften kørte jeg til Amager. Efter den anden behandling tog jeg en tur i Tivoli. Senere til Jylland, siger Birger med forbløffelse i stemmen.

Kort efter mødte han Anette i forbindelse med et ophold hos Carl-Mar Møller i Karlebo. Anette var under uddannelse til par krop- og psykoterapeut. Efter noget tid blev de sådan lidt småkærester.

- Alle har drømme. Jeg drømte om at komme ud af angsten og komme ud igen. Vi tog sammen til Berlin. Siden har vi rejst rundt i Europa. Vi sover i bagenden af bilen, fortæller Birger, som vil opleve alt det, han er gået glip af.

- Birger har altid travlt med at komme videre. Han skal nå at opleve alt det, som han ikke havde mulighed for at opleve i alle de år, fortæller Anette Stentoft, som har uddannet sig til Tankefeltsterapeut og står klar med behandling, når Birger rammes af angstanfald.

- Tankefeltterapi anvender den samme teori som akupunktur. Du aktiverer meridianbanerne og nulstiller tankerne, forklarer Anette, som en enkelt gang har været nede at hente Birger ved lægen på Ryttergårdsvej. Ellers når hun at tage det i opløbet.

- Angsten starter altid i maven. Jeg kalder det for den indre svinehund, siger Birger, som beskriver sin tilstand i alle de år som en invaliditet.

- Det er en form for at være invalid. Jeg fungerede normalt bare kun indenfor et lille område. Jeg gik glip af mange oplevelser. Jeg ville gerne have været med min søn Daniel på fodboldtur til Holland. Men samtidig oplevede jeg så meget i Farum. Især i Brixtofte-tiden, hvor der virkelig var gang i den.

Endnu en drøm er gået i opfyldelse for Birger. En bekendt solgte parret en campingvogn for en slik. De betalte 50 øre hver.

- Min næste drøm var at blive fastligger på en campingplads. Vi flyttede ind på Hyldegårdens Campingplads den 1. april og flytter først hjem til Nordvænget til efteråret. Jeg har det skønt. Det er livet.