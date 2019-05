Se billedserie Gården Østerled løber parallelt med den genoprette Hesselbæk. På Enghavevej vil Esben indrette en gårdbutik i lokalet bag den åbne dør i baggrunden.

Biologen Esben vil hellere være den økologiske landmand Esben

Furesø - 04. maj 2019 kl. 15:45 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helt ude ved kommunegrænsen til Rudersdal kan man tage et sving til højre ned ad Enghavevej. Her finder man gården Østerled, som stammer tilbage fra 1880. Gårdens 12 hektar land strækker sig helt ned til Furesøen.

For to år siden købte brødrene Tind, Bjarke og Esben, gården sammen med deres ægtefæller og delte gården og jorden op. For Esben handlede det om mere end et sted at bo. Han så muligheden for at virkeliggøre sin drøm om at blive økologisk landmand. Nu har han sagt sit job som biolog hos Niras op og stiftet selskabet Enghave Naturlandbrug.

- Det er min drøm, og det er det, jeg vil lave. Jeg vil være økologisk landmand, siger Esben Holm Tind.

I sit arbejde som biolog stødte han konstant på problematikker og konsekvenser af det danske landbrug i landskabet. Langsomt formede visionen sig for ham. Han havde brug for at arbejde med jorden.

- Det er et sats både økonomisk men også menneskelig. For man er meget alene i løbet af dagen. Man skal virkelig brænde for det. Det er hårdt arbejde. Men jeg kan lide det. Det føles ikke som arbejde men som en hobby. Og selv på de mørke vinterdage er jeg ude i naturen og får lys, fortæller Esben Tind, som får hjælp af sin bror, far og hele familien.

Hustruen Pernille Holm Tind har allerede bemærket en forskel i gemalens humør.

- Om aftenen er han dødtræt - men meget glad. Og så giver det et fantastisk familieliv, siger Pernille med et smil.

Produktionen er forlængst igang. Der er forspiring i drivhusene. Der er plantet æbletræer, og alskens grøntsager skyder op af muldjorden på de 2 hektar, som er udpeget til grøntsagsproduktion. Nede på engen ved søen går syv Anguskøer, ti får og 15 lam og bedriver naturpleje i samarbejde med Furesø Kommune. Godt 50 høns hygger sig på 600 kvadratmeter under tag.

Planerne omfatter desuden en skovhave i et af de store drivhuse.

- Jeg skal til at bygge jordlagene op i drivhuset. Så skal der plantes træer. Vi skal have figner, abrikoser, ferskner, druer og alt muligt andet, forklarer Esben Holm Tind.

Men hvad er et økologisk landbrud uden en gårdbutik. Nej vel?

Også her er der planer. Ude ved vejen etableres en gårdbutik, hvor gårdens egne produkter samt produkter fra ligesindede producenter sælges ved høflig selvbetjening. Gårdbutikken forventes at stå klar omkring den 1. juni.

- Vi er placeret lige overfor de store planteskoler på Bistrupvej, og tæt på stisystemet ved Furesøen, så der er en del mennesker, som let kan lægge vejen forbi, forklarer Esben Holm Tind.

- Vi prøver at lave det sådan, at gården er selvforsynende og så laver jeg bare mere af det hele, lyder den simple plan men alligevel besværlige plan. For det kræver en stærk ryg at føre planerne ud i livet.

- Jeg ser frem til nogle år, hvor jeg med hårdt fysisk arbejde skal etablere produktionen på en måde, så det senere kan hænge sammen økonomisk og arbejdsmæssigt. Jeg tilrettelægger det sådan, at jeg skal kunne gøre det langt ind i pensionsalderen, forklarer Esben.