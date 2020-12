Tine Kirkeballe brugte tiden under den første nedlukning til at renovere biografen. Foto: Jan F. Stephan

Biograf sælger ud af slik inden nedlukning

Både biograf og den tilhørende café skal nu lukke ned igen. 'Vi var næsten begyndt at få normale forhold', siger forpagter, der nu sælger ud af bland-selv-slik

Furesø - 08. december 2020 kl. 11:41 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det har været et barsk år for Værløse Bio & Café, der nu må lukke ned igen, ligesom der var ved at komme godt gang i forretningen.

"Det er jo deprimerede, men der er ikke så meget at gøre. Vi er nødt til at bakke op om det. Nu var vi ellers næsten begyndt at få normale forhold," siger forpagter Tine Kirkeballe ovenpå nyheden.

De er nu ved at gøre klar til at lukke ned fra onsdag, og hun er især ærgerlig over alle dem, som havde tænkt sig at mødes over juleplatter i caféen som et alternativ til en julefrokost.

"Det er selvfølgelig smadder ærgerligt for dem, der havde tænkt sig at hygge hernede med venner. Folk kan i stedet få juleplatterne med hjem, så vi må se, hvordan folk tager imod det", siger hun.

Stedet er dobbelt ramt, da både caféen og biografen skal lukke ned indtil den 3. januar ifølge de nye restriktioner. De to danske film 'Retfærdighedens Ryttere' og 'Lille Sommerfugl' havde netop fået premiere, og de to film bliver i stedet forlænget, når biografen igen må åbne. Tine Kirkeballe håber meget på, at regeringen ikke vælger at forlænge nedlukningen af biografer og spisesteder.

"Jeg ville være meget ked af, hvis vi skulle holde lukket til den 28. februar," siger hun.

Slik til salg Med biografens lukning er der en hel del bland-selv-slik, der går til spilde. Derfor har de på biografens Facebook-side lavet et opslag om hjælp til køb af slikket inden lukningen om onsdagen. Det var populært, da opslaget om tirsdag formiddag havde fået 29 delinger. "Så er vi desværre igen ramt af nedlukning. Vil du hjælpe os af med noget af vores slik så har vi åben idag og imorgen fra 10-21," stod der i mandagens opslag.

"Da det ikke kan holde sig, må vi ellers smide meget af slikket ud. Sidste gang vi lukkede, lavede vi en masse poser og solgte det. Nu kan folk selv komme ned og blande," siger Tine Kirkeballe.

Hun kan nu se tilbage på et både hårdt og usædvanligt år. Tine Kirkeballe kan derudover tælle på én hånd, hvor mange amerikanske film, biografen har kunne vise, da de er blevet holdt tilbage fra USA. Derfor har hun især måtte sætte sin lid til de danske film.

"Ud over at have lukket ned har vi ikke været oppe på fuld kapacitet filmmæssigt. Generelt har corona betydet et kæmpe økonomisk tab, men vi kan godt klare den. Det skal vi," slutter hun.