Billedkunstner flyver ind i erhvervsforenings bestyrelse

- Henrik Kastoft udgik af bestyrelsen i januar, da han flyttede til Jylland og Poul Andersen har efter mange års medlemskab af FUEF's bestyrelse valgt at hellige sig pensionistlivets glæder og genopstiller således ikke til bestyrelsen. Jeg vil gerne takke Henrik og Poul og hele den øvrige bestyrelse for den store arbejdsindsats, I har lagt i bestyrelsesarbejdet og takke alle samarbejdspartnere og især foreningens 344 medlemmer for den store opbakning, lyder det fra Eva Vedel, formand for Furesø Erhvervsforening.