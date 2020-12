Bilister kørt på hospitalet efter uheld

18-årig kom over i modsatte vejbane på Kalkværksvej

Torsdag morgen kørte to biler sammen på Kalkværksvej uden for Farum. Uheldet skete, skriver politiet på døgnrapporten, omkring klokken 7.00, da en 18-årig mand fra Stenløse af ukendte årsager kørte over i den modsatte vejbane i sin bil og ramte en 52-årig kvindelig bilist fra Værløse.