Bilist kørte ind i autoværn

112 En 43-årig kvindelig bilist fra Frederikssund mistede tirsdag formiddag herredømmet over sin bil. Det skete kl. 10.53, da kvinden kom kørende i sydlig retning ad tilkørselsrampen til Hillerødmotorvejen ved Farum. Kvinden endte med at påkøre et autoværn, og der skete ikke umiddelbart større personskade ved uheldet. Hun blev dog for en sikkerheds skyld kørt med ambulance til tjek på hospitalet. Indtil der var ryddet op efter uheldet, stod der derfor en tavlevogn på stedet. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv