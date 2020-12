Biler blev ramt af æg fra motorvejsbro

112 To biler blev tirsdag ramt af æg, der blev kastet fra en gangbro over motorvejen øst for Farum Midtpunkt. Det skete kl. 18.25, og æggene blev kastet af to mørkklædte personer. De to biler fik begge mindre skader, og flere patruljer blev sendt til stedet. Politiet efterforsker nu sagen, står der i døgnrapporten for Nordsjællands Politi. lmv