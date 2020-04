Bil brændte ud efter påsat brand

Nordsjællands Politi står overfor en brandundersøgelse i Værløse, efter at en bil lørdag morgen brændte ud på en parkeringsplads på Fiskebækvej.

Politiet fik klokken 05.02 anmeldelse om, at der var ild i en bil på stedet. Og da patruljen nåede frem, kunne den konstatere, at en passagerdør stod åben, og at der på bagsædet af bilen stod en papkasse, som var antændt. Branden var altså påsat.