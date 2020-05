Bibliotekar Helle Winther Olsen læser højt for børnene i Stavnsholt Børnehus, mens hun venter på en genåbning af bibliotekerne.

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekar læser højt for børnehavebørn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekar læser højt for børnehavebørn

Furesø - 14. maj 2020 kl. 11:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt arrangerer voksenbibliotekar Helle Winther Olsen Lun på Ord, Spil Dansk og meget andet på Farum Bibliotek. Nu har hun skiftet voksenlitteratur ud med børnebøger og læser højt i en børnehave flere timer hver dag. Børnene elsker det.

I marts blev Helle Winther Olsen sendt hjem fra arbejde ligesom alle andre kolleger. Hun fortsatte sit arbejde hjemmefra og havde rigeligt at lave, men savnede biblioteksbrugerne og kollegerne.

Fra en uventet kant kom der en mulighed for igen at være sammen med levende mennesker. Hun og bibliotekskollegerne blev bedt om at indgå som ressourcepersoner i Furesøs dagtilbud. De små grupper og behovet for ekstra rengøring betød ekstra behov for voksne i blandt andet børnehaverne.

Bibliotekarerne skulle komme og hjælpe med at vaske legetøj, spritte af og andet forefaldende arbejde. Men dette blev ikke virkeligheden for Helle. I Stavnsholt Børnehus havde lederen tænkt over, hvordan hun bedst kunne få glæde af Helles kompetencer i denne coronatid.

- Lederen spurgte, om jeg ville læse højt for børnene. Om jeg ville?! Ja tak! Og det gør jeg hver formiddag udendørs i de fire børnehavegrupper, fortæller Helle Winther Olsen.

Hendes indsats værdsættes.

- Da jeg hørte, at vi kunne få hjælp udefra, havde vi allerede gang i rutinerne for hvem, der gjorde legetøj rent og sprittede af osv. Så jeg tænkte: Hvad kan vi især bruge en bibliotekar til. Derfor spurgte jeg hende, om hun havde lyst til at lave dialogisk læsning. Det kunne være så fint at have en, der var dygtig til det. Det ville være hyggeligt for børnene. Hun ville samtidig være en inspiration for de af mine medarbejdere, der ikke har en pædagogisk uddannelse. Børn lærer utrolig meget, når de bliver inddraget i en bog og ikke kun får den læst op, siger leder af Stavnsholt Børnehus.

Bibliotekets udsendte

Helle Winther Olsen hentede 60 friske bøger fra biblioteket, så børnene kunne høre nye historier.

- Jeg læser, børnene sætter lyde på, og så snakker vi. Meget! Ofte med udgangspunkt i historien, men ikke altid. På tredje uge er det dejligt at blive mødt med: "Jeg så slet ikke, du var kommet!", og "Nu skal vi have historier! Vi skal have 1000, nej 100 millioner!" Både medarbejdere og børn er virkelig søde til at fortælle, at de sætter pris på indsatsen. Der er rart at være som bibliotekets udsendte, fortæller Helle Winther Olsen.

Helle Winther Olsen når at læse 8-10 bøger højt hver dag i løbet af 2-3 timer. Det hele foregår udenfor, så hun fandt sin vintergarderobe frem igen. Resten af arbejdsdagen tilbringer hun på hjemmekontoret.

Børnehusleder Karen Thingstrup fortæller, at Helle Winther Olsen har væren en klar aflastning for hendes medarbejdere. Samtidig har det været hyggeligt og udviklende for børnene.

- Børnene har fået øje på, at der er ord og begreber i bøger, som man ikke bruger i hverdagssproget. Samtidig har de også øvet deres sociale kompetencer fx at vente på tur. Bøgerne har også ofte handlet om en situation, de selv kunne stå i fx, at man skal til tandlægen, at man bliver drillet, eller man har brækket sit ben. Børnene får prøvet situationen i fantasien og bliver dermed forberedt mere på situationen. Helle har taget rigtig gode bøger med og har lovet at skrive titler på gode børnebøger ned til os, siger børnehuslederen.

I alt har fem biblioteksmedarbejdere været udsendt til Furesøs dagtilbud. Dagtilbuddene har også fået hjælp af svømmehals- og kulturhusmedarbejdere. Og ansatte fra bl.a. musikskolerne, museerne og fritidsvejledningen og flere har hjulpet i andre dele af Furesøs organistaion bl.a. i FFO'erne.

At Danmark er begyndt at åbne mere op betyder også mere almindeligt biblioteksarbejde for Helle Winther Olsen. Hun kommer dermed fremover ikke mere dagligt i børnehuset, men et par gange om ugen.