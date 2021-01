Bibliotek: Nu kan du hente dine reserverede bøger

Nu er der godt nyt til alle, der savner at have en fysisk bog i hånden. Fra onsdag den 27. januar bliver det nu muligt at afhente både nye og gamle reserveringer på biblioteket. Det sker indtil videre kun fra Farum Bibliotek for at begrænse smittespredningen mest muligt.