Formand for Udvalg for dagtilbud og familier, Bettina Ugelvig Møller (S) er rykket lidt tættere på borgmester Ole Bondo Christensen (S) i byrådssalen. Det skyldes en intern ændring af arbejdsgangene i byrådsgruppen, hvor Bettina Ugelvig Møller er udpeget til politisk ordfører. Arkivfoto: Mikkel Kjølby

Bettina Ugelvig Møller får central rolle hos Socialdemokratiet

Furesø - 18. december 2020 kl. 13:11 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Sådan lidt i stil med Christiansborg har Socialdemokratiet i Furesø Byråd udpeget en politisk ordfører. Det er udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller, som dermed træder i partiets koordinationsudvalg sammen med borgmester Ole Bondo Christensen og gruppeformand Preben Sandberg Pettersson. - Det er en model, som man kender fra andre kommuner, hvor der er en stor byrådsgruppe. Bettina Ugelvig Møller sidder i alle vores velværdsudvalg, og det giver et godt supplement til vores kompetencer, siger Ole Bondo Christensen.

Preben Sandberg Pettersson peger også på fordele i det daglige arbejde med byrådsgruppen.

- Vi er en stor gruppe på 10 byrådsmedlemmer, og vi har mange formandskaber. Der er mange sager, som er tværgående i byrådet. Med en politisk ordfører forsøger vi at styrke koordineringen af sagerne, forklarer gruppeformand og viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S).

Borgmesterpartiet har eksperimenteret med rollefordelingen i løbet af efteråret, hvilket også har afspejlet sig i byrådssalen, hvor der er flyttet rundt på byrådsmedlemmerne. Bettina Ugelvig Møller har fået plads ved siden af Preben Sandberg Pettersson og borgmester Ole Bondo Christensen.

- Vi har gradvist introduceret det, og på det seneste gruppemøde tog vi beslutningen om, at det er denne model, vi kører med, siger Preben Sandberg Pettersson, som ved siden af sit politiske arbejde virker som kontorchef i Erhvervsministeriet.

Bløde værdier

Bettina Ugelvig Møller har plads i tre udvalg med fokus på de bløde værdier. Det tager hun med ind i den nye rolle.

- Jeg sidder i nogle af de udvalg, som Preben ikke sidder i. Socialdemokratiet har ingen repræsentant i Økonomiudvalget fra de udvalg. Så det vil styrke vores koordinering, forklarer Bettina Ugelvig Møller, som er formand for Udvalg for daginstitutioner og børneliv og har sæde i Udvalg for skole og ungdomsuddannelser samt Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Nu får Bettina Ugelvig Møller mulighed for et indblik i flere politiske områder.

- Som politisk ordfører får jeg mulighed for at få indblik i flere områder. Jeg kommer også med til flere møder med de andre partier i byrådet samt mulighed for at sætte mit præg på partiets valgprogram. Jeg har været med i arbejdet med at finde nye kandidater til valget, og på den måde løser jeg flere opgaver end tidligere, siger Bettina Ugelvig Møller.

Til daglig arbejder hun som kommunikationskonsulent i CFD, en privat organisation på handicapområdet. Hun er gift og har tre store piger, men har mulighed for at bruge mere tid på det politiske arbejde.

- Jeg har en fleksibel arbejdsdag og tænker, at jeg godt kan få det passet ind, vurderer Bettina Ugelvig Møller, som ikke er bleg for at sige det lige ud.

- Det er godt at have kvinder med der, hvor sporene lægges.