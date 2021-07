Søren Engberg og Lisbeth Vang er formand og næstformand i Centerforeningens bestyrelse. Foto: Louise Mørch Vilster

Bestyrelse er klar med ny retning for Bymidten

Værløse Bymidte får nu både reklamebureau, eventkoordinator og social media manager. Tiden løbet fra tilfældig musik om lørdagen, mener formand for centerforeningen, Søren Engberg

Furesø - 03. juli 2021 kl. 09:16 Af Louise Mørch Vilster

Der kommer til at ske nye tiltag på Værløse Bymidte. Sidste år blev hele bestyrelsen i centerforeningen for Værløse Bymidte skiftet ud, og den nye bestyrelse havde især planer om at bruge flere midler mere på branding og kommunikation. Men som bekendt satte coronanedlukningen det meste af handelslivet på pause, det betyder dog ikke, at idéerne har stået stille.

Den nye retning for centerforeningen indebærer et farvel til den traditionelle centerchef-stilling, som allerede blev nedlagt i januar, og et goddag til ansættelsen af et reklamebureau, en Social Media Manager og en eventkonsulent. Det fortæller Søren Engberg og Lisbeth Vang, der er henholdsvis formand og næstformand i centerforeningens bestyrelse. De er indehavere af Meny og tøjbutikken Vang, og de har begge store forventninger til event-delen.

"Vi tror, at tiden er løbet fra, at der står en kunstner på scenen tilfældigt en lørdag og spiller noget ganske udmærket musik. Der er ikke et andet budskabet, end at det er hyggeligt. Vi vil gerne lave andre typer events, så når det er Halloween kan det for eksempel være en ghost walk, hvor man kan gå en tur rundt på Bymidten og bliver skræmt. Eller når der er aftenåbent kan der i stedet for et hovedband på scenen være små akustiske events og gøjl og klovne forskellige steder. Opgaven med at lave events har vi nu sat i udbud, og vi har fået et interessant ansøgerfelt," fortæller Søren Engberg.

60 års fødselsdag Værløse Bymidte kan i år fejre 60 års fødselsdag, og det bliver en god anledning til at prøve den nye event-strategi af. I slutningen af august er der planer om at holde en byfest i forbindelse med aften åbent.

"Vi ser for os, at vi starter fejringen af de 60 år med aften åbent, og de sidste fem måneder af året kan også blive fokuseret omkring 60 års fødselsdagen," siger Søren Engberg.

På den nyligt overståede generalforsamling blev de også enige om et nyt mantra for Bymidten, som er, at den ikke skal forsøge at være et center, som måske også kræver et navneskift for foreningen. Det betyder for eksempel, at de på Bymidten ikke kræver fælles åbningstider for butikkerne, da det kan resultere i, at udbuddet af specialbutikker bliver mindre.

"Vi brugte en god time på generalforsamlingen på at drøfte fælles åbningstider. Det idéelle er, at alle åbnede og lukkede på samme tidspunkt. Men vi har forskellige brancher, hvor det er umuligt for en enkeltmandsvirksomhed at holde åbent seks ud af syv dage. Det gælder for eksempel garnbutikken eller specialiserede fødevarer, hvor en skolepige ikke kan tage ydertimerne. De fravælger centrene, og derfor forsøger vi at gøre os attraktive over for den slags butikker. Vi er ligesom gået en anden vej nu, da det er vigtigere for os, at der er en interessant lejer i lejemålet," siger Søren Engberg.

Blevet mere lækker Han og Lisbeth Vang mener, at de ellers populære centre også begynder at mærke konkurrencen fra internettet. Samtidig har coronakrisen gjort folk mere opmærksomme på at støtte de lokale butikker.

"Handlen, som man kender den, har siden 60'erne og op til nu samlet sig i centre. Derfor har vi opfattet, at vi skal konkurrere som et center mod de øvrige centre. Men de begynder også at blive svækket og har tomme lejemål. Det er fordi, at der er kommet en tredje part, internettet, som har et meget større udvalg og længere åbningstider. Men på internettet mangler du samværet og det at se hinanden," siger han, mens Lisbeth fremhæver de nye caféer der er poppet op på Bymidten inden for kort tid. De tæller Ærligt, Zider og Social Grill, der alle har siddepladser udenfor.

"Jeg tror også, at folk begynder at bevæge sig væk fra centre, og jeg tror, at corona har skubbet noget i gang. Vi er blevet ret lækker som bymidte, og det er det, vi arbejder henimod. Caféerne betyder sindssygt meget, for det synliggør Bymidten, og det er blevet en mere levende by. For to år siden var der helt dødt om aftenen, det er der ikke længere," mener hun.

Plan fra kommunen Furesø Kommune er i øjeblikket ved at sætte gang i en ny udviklingsplan for Værløse Bymidte, som blandt andet skal holde forskellige grundejere medansvarlige for, at der sker en udvikling, og at lokaler ikke bliver ved med at stå tomme.

Kommunen ønsker også en større byfortætning, det vil sige flere boliger, og selvom det hele er i sin spæde start, mener de hos centerforeningen, at det er vigtigt med en overordnet plan fra kommunens side.

"Når der er bygninger på kommunal grund og fællesarealerne er kommunale, så er det utroligt vigtigt for os, at kommunen laver en samlet helhedsplan for bymidten. Den proces ser vi med glæde på. Tidligere har intentionen været der, men nu tror jeg, at man kan se potentialet meget mere, også politisk, fordi centrene ikke længere er drømmen," mener Søren Engberg.

Flere boliger De ser begge frem til, at der igen kan komme liv i de lokaler, der står tomme, og som har været kilde til kritik hos mange borgere.

"Vi syntes, at folk talte Bymidten ned og kun nævnte de tomme lejemål. Men der er en grund til, at de er tomme, og det er fordi, at man skal se, om Bymidten skal udvikle sig på en anden måde omkring nogle af de tomme lejemål. Det er ikke fordi, der ikke er interessere for at leje dem, men det handler mere om, at lejerne ikke vil ind i lejemål, hvis der skal bygges boliger på et tidspunkt," siger Søren Engberg.

Både han og Lisbeth Vang ser gerne flere boliger på Bymidten.

"Flere boliger giver en mere livlig bymidte, og man vil bruge den på en anden måde - også udenfor åbningstid," mener Søren Engberg.

I centerforeningen ser de nu frem til at komme rigtig i gang med den nye retning for Bymidten.

"Det er et stort arbejde, der ligger foran os, og vi er først lige begyndt," siger Lisbeth Vang.