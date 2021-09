Skovbovænget hed i sin tid Plørestien og er bygget op på gammelt tørvområde. Vejens konstruktion sender rystelser ind i naboernes huse. Foto: Mikkel Kjølby

Beslutning udsat - vibrationsplagede borgere frygter syltekrukken

Furesø - 23. september 2021 kl. 18:48 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

HARESKOVBY: I årevis har den tunge trafik på Skovbovænget sendt rystelserne ind i husene langs vejen. Det har fået beboerne til at få lavet geotekniske undersøgelser, som dokumenterer, at vejen er bygget op uden en ordentlig vejkasse,

Efter den årelange proces havde beboerne et fromt håb om, at en løsning ville blive vedtaget af Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i sidste uge, men sådan gik det ikke. Punktet blev udsat, og det kan derfor blive vanskeligt at få en dyr løsning med på næste års budget.

- Vi føler os meget frustrerede og skuffede over at der på baggrund af den lange periode ikke har været muligt at udarbejde et grundigt beslutningsgrundlag. Vi håber selvfølgelig stadig på, at vores sag stadig kan nå at komme med på dette års budget, og derfor har vi selvfølgelig også fremsendt et høringssvar til budgettet, siger Susanne Berså på vegne af de vibrationsplagede beboere.

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling blev mødt af en indstilling fra Furesø Kommunes forvaltning, som anbefalede en mindre indgribende løsningsmodel. Den omfatter at tung trafik forsøges begrænses samt at den hævede flade i krydset Poppel Alle/Skovbovænget erstattes af niveaufri fartdæmpende foranstaltninger, og at der etableres nyt slidlag på strækning fra Poppel Alle til Skandrups Alle. Prisen vurderes til 850.000 kroner.

Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) tog beslutningen om at udsætte punktet.

- Punktet blev udsat fordi vi have brug for en tydeligere argumentation for at forvaltningens løsningsmodel ville løse udfordringerne. Jeg havde svært ved at forsvare den løsning, når jeg ikke havde bedre argumenter. Men hvis den model kan løse udfordringerne, vil det være mærkeligt at vælge en anden både dyrere og indgribende løsning, siger Lene Munch-Petersen med henvisning til, at beboerne ønske om udskiftning af vejkassen koster 5,5 mio kr. og vil lukke vejen i to til tre måneder.

- Det er bestemt ikke udelukket, at vi vælger den anden og dyrere model, men jeg bliver nødt til at lytte til, hvad der rent teknisk er muligt at gøre. Det er en forsvarlig måde at kigge på det. Hvis beslutninggrundlaget ikke er i orden, må vi udsætte det, forklarer Lene Munch-Petersen.

Vibrationsproblemet er forsøgt udbedret med lappeløsninger flere gange, lige lidt har det hjulpet. Sagen har stået på siden 2007.

- Med den erfaring beboerne har fra tidligere tiltag på Skovbovænget, mener vi ikke, at den langsigtede løsning foreslået af forvaltningen er en løsning af beboernes problemer med rystelser i husene. De mange års erfaring med vejen siger os, at yderligere investering i kortsigtede tiltag ikke giver mening og er prøvet før uden den ønskede effekt, lyder det fra Susanne Berså og forklarer hvorfor.

- Planem tager ikke højde for, at beboerne på strækningen med det nye slidlag stadig har rystelser fra vejen ind i deres huse. Slidlag og chikaner har ikke betydet tilstrækkelig ændring i generne. Det forkerte anlagte bump ved Poppel Alle bør hurtigst muligt fjernes for bare at mindske de nuværende gener som beboerne omkring krydset ved Poppel Alle og i en stor radius omkring dette kryds er udsat for. Man skriver i forvaltningens forslaget, at man vil forsøge at begrænse tung trafik. Med mindre det betyder, at de 19 tons tunge busser der passerer 86 gang i døgnet stopper med at køre på Skovbovænget, er dette ikke nogen løsning for den bløde vej der jo er opbygget at tørv og gytje og uden egentlig vejkasse. Derfor peger vi på den langsigtede løsning med at opbygge en ny vejkasse. Det er den løsning der ville kunne fjerne rystelserne og være holdbar på sigt. Vi mener også, at det også på sigt vil være den mest økonomiske løsning, forklarer Susanne Berså.

Arbejdet med at finde en løsning fortsætter.

- Jeg er gået i gang med at kigge på en ændring af busserne. Beboerne ønsker mindre busser og en elbus. Det kigger vi nu på. For de tunge busser er kilden til problemerne, siger Lene Munch.Petersen.