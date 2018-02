Skovhusets formand gennem 14 år, Henning Bek, siger farvel og tak med en afskedsreception den 2. marts klokken 15 til 17 i Skovhuset. Sammen med hustruen Christa Julin har han været en central figur i det lokale kunstliv. Foto: Allan Nørregaard

Bek efterlader Skovhuset i god form

Furesø - 23. februar 2018 kl. 12:34 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 1998 blev keramikeren Christa Julin inviteret til at udstille i Skovhuset ved Søndersø i forbindelse med Dronning Margrethes besøg i anledning af Værløses 700 års jubilæum. Det blev starten på en kærlighedsaffære mellem ægteparret Henning Bek og Christa Julin på den ene side og det smukke udstillingshus på den anden side.

- Lige siden Christa blev inviteret til at udstille, er det gået slag i slag med Skovhuset. Der gik ikke lang tid, før jeg begyndte at interessere mig for det administrative arbejde, lyder det fra Henning Bek, som har arbejdet som uddannelseschef i sit daglige arbejde.

I 2004 blev han formand for den selvejende insitution Skovhuset ved Søndersø. Lige siden har han sammen med skiftende daglige ledere været med til at udstikke kursen for den kunstneriske profil, men bag kulisserne har der været en sej kamp for at sikre stedets fremtid.

I forbindelse med kommunesammenlægningen med Farum var der lagt op til, at der kun skulle være et udstillingssted i Furesø Kommune. Det var udset til at være Farum Kulturhus, men så tog græsrødderne fat.

- Det var en kamp uden lige. Først da vi iført t-shirts med skriften »Bevar Skovhuset« afleverede 3000 underskrifter til borgmester Jesper Bach i forbindelse med et budgetseminar på Kollekolle, fik vi ændret det synspunkt, fortæller Henning Bek.

Skovhuset overlevede, men fik skåret 1/3-del af det kommunale tilskud. I dag er tilskuddet tilbage på det tidligere niveau.

- Efter et omfattende undersøgelsesarbejde og langvarige forhandlinger fik vi et ekstraordinært tilskud i tre år mod, at vi levede op til nogle sigtelinjer, som skulle sikre et højere besøgstal og mere styr på økonomien. Sidste år blev det evalueret, og vi fik forlænget tilskuddet i en ny treårig periode, forklarer Henning Bek.

Netop derfor er tidspunktet for et generationsskifte i bestyrelsen på sin plads. Skovhuset er sikret.

- Jeg efterlader Skovhuset i fin form. Vi har for første gang i mange år et mindre overskud. Vi har en engageret daglig leder, som virkelig tager fra i dagligdagen og en dygtig kommunikationsmedarbejder, siger Henning Bek, som dog tager en overgangsperiode som menigt bestyrelsesmedlem efter ønske fra den nye formand Hanne Rude Petersen.

- Nu har jeg fået nok Skovhuset, og det er en god fornemmelse, at det kan køre af sig selv. Jeg har det rigtig godt med det. Jeg føler, at jeg har gjort, hvad jeg kunne for at navigere Skovhuset igennem det farefyldte farvand, siger han med et smil på læberne.

Nu bliver der så bedre tid til at rejse med fruen og passe hans anden frivillige tjans som praktisk gris og bestyrelsesmedlem for medborgerforeningen i Hareskovby.

Hus til salg

Huset på Rønne Allé er sat til salg, og når det først er solgt vil ægteparret lede efter nyt.

- Vi skal finde en anden bolig, som er til at betale og med mindre vedligeholdelse. Et seniorkollektiv ville være det ideelle, men helst tæt på S-toget, da vi bruger København en hel del, fortæller Christa Julin.

Parret flyttede ind i det store hus for 30 år siden og har sat det flot i stand. Det var især kælderen, som lokkede parret til Hareskovby. Her indrettede Christa sit værksted. Hvert år ved juletid inviterer hun til julemarked.

- Der er altid kommet utroligt mange lokale til julemarkedet. I det hele taget er der mange, som henvender sig, når de skal bruge en gave, fortæller Christa Julin, som også har nydt godt at det sociale liv omkring Skovhuset.

- Efter et kunstmarked i 2000 dannede vi en pigeklub, og vi har holdt sammen lige siden, fortæller Christa, som hver sommer inviterer et lille hold børn hjem i keramikværkstedet i forbindelse med de kommunale sommerferieaktiviteter.

I det hele taget kan ægteparret se tilbage på et aktivt og dejligt liv.

- Vi har været meget priviligerede, fastslår Henning Bek.