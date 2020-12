Se billedserie Egil Hulgaard skal især vænne sig til det store medietryk, som der er fra medierne på Christiansborg. Pressefoto

Begivenhedsrige måneder på Christiansborg: Jeg føler mig i daglig omgang med legender

Byrådsmedlem Egil Hulgaard (K) udlever i øjeblikket drømmen som folketingspolitiker som barselsvikar for Mette Abildgaard. Han gør nu status på et hektisk efterår med corona, minkskandale og #MeToo-afsløringer

Det har mildest talt været et anderledes efterår for folketingsmedlemmerne på Christiansborg. Ud over håndteringen af den anden corona-bølge, har der været den store mink-skandale, og forinden da en stribe opsigtsvækkende #MeToo-afsløringer.

Det har derfor været nogle begivenhedsrige måneder for byrådsmedlem og udvalgsformand Egil Hulgaard, der lige nu er barselsvikar for det konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard.

"Jeg kom herind første august, og efter en stille og rolig start må man sige, at arbejdet har taget fart. Siden Folketingets åbning første oktober har der været tryk på, og især fra november på grund af minksagen," siger han til Furesø Avis.

Til pressemøde på afbud Det er anden gang, at Egil Hulgaard barselsvikarierer for Mette Abildgaard. Første gang var sidste år, hvor det kun blev til to måneder fra august til oktober. Denne gang skal han i stedet være en del af folketingsgruppen i otte måneder.

"Da jeg kom ind sidste år var det en fest, fordi jeg blev medem af en folketingsgruppe, der var blevet fordoblet efter valget, og regeringen var knap kommet i gang. Nu er der et helt andet tryk på i forhold til at forberede lovsager og det politiske arbejde. Det er en helt anden arbejdsdisciplin, for nu skal der leveres," siger han.

Egil Hulgaard oplevede for nyligt selv at stå i forreste række foran Finansministeriet efter, at et flertal på Christiansborg var blevet enige om en ny grøn skattereform. Egentlig var det Rasmus Jarlov, der skulle have stået foran de rullende kameraer, men han blev forhindret, da han samtidig var ordfører på en debat om mink-sagen i Folketingssalen. Derfor måtte Egil Hulgaard træde til.

"Det var en fantastisk oplevelse, det var stort at stå med de andre partiledere og præsentere aftalen foran den danske presse. Højdepunket har indtil nu været at komme ind, og føle man er en del af folketingsgruppen. Det næste har været at få lov til at lukke en større aftale som Nordsø-aftalen (der sætter en slutdato i 2050, hvor der ikke længere kan udvindes olie og gas i den danske del af Nordsøen red.) Og dernæst at præsentere en af de større, danske skatteaftaler. Så beynder man at synes, at man gør en forskel," siger han.

Stort medietryk Egil Hulgaard har orlov fra byrådsarbejdet i Furesø, så længe han er vikar i Folketinget. I Furesø er han udvalgsformand for Udvalget for bolig og byudvikling, og det er også et af hans områder i Folketinget. Ud over boligordfører er han også energiordfører og miljøordfører.

"Nogle af de tungeste sager, jeg har haft, er inden for energiområdet. Der er mange interesser, der skal spille sammen, og det giver en super kompliceret lovgivning," siger han.

Den største forskel på byrådsarbejdet og livet som folketingspolitiker er ifølge Egil Hulgaard presset fra medierne.

"Der er et helt andet medietryk, når man står foran rullende kamerer. Det er ikke så tit, det sker i Furesø. På en måde er det demokratiske element stærkere i kommunerne, for der forsøger man at skabe konsensus. På Christiansborg er fornemmelsen, at det handler mere om at markere sig, fordi pressetrykket er så stort," siger han.

Egil Hulgaard mener dog samtidig, at folketingspolitikere er gode til at være uenige, uden at det går ud over den personlige relation.

"De andre folketingsmedlemmer har en stor respekt for hinanden. Selvom man har en politisk diskussion og debatterer, kan man sagtens være gode venner bagefter," siger han.

Ramt af corona Egil Hulgaard nåede også selv at komme i mediemøllen, da han for nyligt blev konstateret positiv med covid-19. Det skrev han et opslag om på Facebook, og kort efter havde Ekstra Bladet opsnappet historien.

"Hvis jeg er blevet kendt i landet, er det det, jeg er blevet kendt for," siger han spøgefuldt, selvom han ikke syntes, at det var sjovt at se sig selv i medierne med historien.

"Det var mærkeligt, at mine venner skulle læse om min sundhedstilstand på Ekstra Bladet. Det kom bag på mig," siger han.

Der var også tre andre konservative folketingsmedlemmer, der fik konstateret covid-19 på det tidspunkt. For Egil Hulgaard betød det tre dage med feber, og han har det nu godt igen.

#MeToo-skandaler Sidst men ikke mindst har derværet alle #MeToo-historierne, der kom frem i lyset hos forskellige partier. Blandt Det Konservative Folkeparti førte det til, at folketingsmedlem Orla Østerby forlod partiet og blev løsgænger. Det skete efter grænseoverskridende adfærd mod partifællen Brigitte Klintskov Jerkel. Egil Hulgaard kalder det en surrealitisk tid at være politiker i. Han mener dog også, at debatten til tider har kammet over.

"Man føler, at man er en del af en mediestorm. For det første er det en nødvendigt situation, og jeg er blevet overrasket over historierne, der kom frem i pressen. Men det kan også kamme over til den anden side, og det skal vi passe på med, at det ikke gør. For det er samtidig to personers udsagn mod hinanden, så der er en retssikkerhed, man også skal værne om samtidig med, at man værner om enkeltes ret til integritet," mener han.

Egil Hulgaard er dog på ingen måde blevet afskrækket over arbejdet på Christiansborg, og i oktober blev han genvalgt som folketingskandidat i Egedal-kredsen uden modkandidater.

"Det har ikke afskrækket mig, tværtimod. Jeg føler mig i daglig omgang med legender, da det er mennesker, der er meget synlige, og som vi alle har et forhold til. Det har været et super intenst efterår, og kulminationen var, da jeg for nylig fik lov til at stå sammen med partilederne og præsentere en ny reform," siger han.

Fakta: Egil Hulgaard Er født i 1962 og bor i Hareskovby med sin kone Pernille, som har har tre børn med.

Er uddannet civilingeniør, har en Ph.D inden for kræftcellers udvikling

Byrådsmedlem i Furesø Kommune siden 2010.

Stiller op som Folketingskandidat for det Konservative Folkeparti i Egedal-kredsen