Bedårende kanin vinder fotokonkurrence

I løbet af sommeren har mange kæledyrsejere indsendt billeder af deres søde kæledyr, i håb om at de vil komme på en af siderne i kædeforretningen Maxi Zoos årskalender. 36 kæledyr ud af de mange hundrede deltagere i fotokonkurrencen, blev udvalgt til at pynte siderne i kalenderen for 2021. En af dem er den skønne kanin Frida fra Farum, som juryen faldt for.