Spildevandsslam som på billedet her er grunden til, at der stinker så voldsomt i Stavnsholt ved Farum, at flere beboerne har klaget. Der er dog ikke meget andet at gøre, end at håbe på, vinden vender. Arkivfoto: Helge Wedel

Beboere plaget af grum stank: Derfor lugter det

- I dag (mandag) stinker der voldsomt i Stavnsholt. Det minder mest af alt om lugten af svinestald. Flere naboer har klaget over det, og vi er nødt til at lukke vores friskluftlemme i huset. Det har vi aldrig oplevet før. Kender I årsagen til lugtgenerne?

Forklaringen er den, at en landmand i Bistrup for tiden er i gang med at udsprede biogødning i form af spildevandsslam, og den slags dufter altså ikke ligefrem af lavendel eller nybagte boller.

Kommunens natur- og miljøfolk har tirsdag været på tilsyn og konstateret, at biogødningen er spredt ud på markerne i overensstemmelse med reglerne. Gødningen er pløjet ned på nogle arealer, og at pløjningen er i gang på de øvrige arealer.

Kravet er, at slammet overholder grænseværdierne for de stoffer, der er beskrevet i bekendtgørelsen. Ifølge de oplysninger, kommunen har modtaget, er kravene til miljøfremmede stoffer overholdt.

Borgere i Stavnsholt må håbe på et skift i vindretning, hvis ikke stanken aftager af sig selv. Kommunen har ikke mulighed for at udstede nogen former for påbud, da udspredning af slam og lugtgener fra det ikke er at betragte som forurening.