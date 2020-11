Beboere blev overrasket med pølsevogn og spillemænd

Plejecenteret har fået bevilget midler af staten til at afholde udendørs arrangementer for beboerne. Men da de hverken kan komme i Tivoli, Zoologisk Have eller lignende under de nuværende restriktioner, måtte de i stedet tænke alternativt på plejecentret.