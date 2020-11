Beboer overraskede indbrudstyv

112 En indbrudstyv forsøgte mandag aften, den 2. november, at bryde ind i en villa på Bostedet i Værløse. Det skete kl.19.20, hvor havedøren blev forsøgt brudt op, og det blev hørt inde fra stuen, hvor husets beboer var hjemme. Han tændte derfor lyset, for at skræmme tyven væk, hvorefter han hørte trampen udenfor. Han mente derfor, at det var indbrudstyven, der havde skyndt sig at løbe fra stedet.