Barsk skæbne for Furesøbads skaber

Furesø - 23. august 2019 kl. 12:55 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Museumschef Cathrine Kyø Hermansen holdt en bevægende tale, da Furesøbads 100 års jubilæum blev fejret onsdag aften med taler, skovtur og god, gammeldags mad.

- Hvor ville jeg gerne være stået på toget ved Lygten Station med min cykel. Have kørt turen gennem Nørrebro ud af København og igennem den smukke skov - sammen med alle de andre, der glade og forventningsfulde tog afsted for at nyde livet. Alene i pinsen 1912 bragte toget 23.000 mennesker herop, lød det fra Cathrine Kyø Hermansen om tiden, hvor Furesøbad bestod af en badebro og et skur.

Det ændrede sig i 1933, men for kvinden bag det nye Furesøbad var det ikke lutter fryd og gammen.

- Tænk hvis jeg havde åbnet Frederiksborg Amts Avis i april 1933, hvor området nok var et populært badested, men nu kunne læse nyheden om at den kendte danseskoleindehaver, fru Yolanda Leander Friis havde sikret sig areal ved Furesøen og om sommeren ville åbne et stort friluftsbad med fluepapir, springtårne og alt til publikums fornøjelse ellers hørende og kort tid efter averterede efter personale og havde givet badestedet navnet Furesøbad.

- Jeg ville godt have mødt svømme og danselærerinde Yolanda Leander Friis, der ivrigt kastede sig over opbygningen og formentlig betalte den pris, at miste familiens villa i Stavnsholt til tvangsauktion i 1934 - samme år som restauranten stod færdig. Og blot to travle år efter nyheden om hendes planer blev delt af avisen, døde som 45 årig.

- Det jeg kunne allerbedst have tænkt mig at opleve - og jeg ved, jeg ikke er alene. Er, efter at have lagt 35 øre for adgang til badeområdet og yderligere spenderet ti øre, have fået adgang til en tur i den 10 meter høje vandrutschebane. Hvor ville jeg gerne have kravlet op af stigen på den imponerende trækonstruktion, nydt udsigten helt deroppe fra og i høj fart ræset ned i vandet. Det siges at begejstrede gæsters hujen og hvin kunne høres langt væk.

- Restauratør Dragsted, der også drev restauranten i Folketeatret i København og havde overtaget efter Leander Friis førte på en måde drømmen ud i livet. Han opførte rutsjebanen, fik tilladelse til at servere alkohol og kunne udover badning, tilbyde mad, musik og dans.

Halvanden krone for middag - halvanden krone oveni og der var adgang til kabaret. Stedet var populært ikke mindst under krigen, hvor mangel på benzin betød udflugter med tog og cykel. På de gode dage kunne der være op mod 10.000 besøgende på Furesøbad, fortalte Cathrine Kyø Hermansen, som også berømmende Roklubben Furesø for at have reddet stedet i modgangstider.