Se billedserie Eva Vedel (tv.) er allerede klar til Furesø Picnicfestival den 2/3. juni, hvor Barbara Kaad Ostenfelds (Th.) kunstværk på den store granitsten bliver en del af festlighederne.

Barbaras hjertesten er på plads

Furesø - 22. maj 2018 kl. 10:05 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tåre tonede frem i øjenkrogen hos Barbara Kaad Ostenfeld, da den 1,8 tons tunge granitsten blev løftet på plads ved indgangen til Furesøbad. Et helt specielt projekt er nemlig i støbeskeen. Under kunstnernavnet Bakaos skal hun kreere et vartegn og et varigt minde om Furesøs herligheder og ikke mindst Furesø Picnicfestival.

- Som teenager lå jeg selv i sandet og kiggede på drenge. I dag kommer jeg her med mine egne børn. At jeg får mulighed for at skabe et kunstværk, på et sted, som er en så stor del af min opvækst, gør mig helt ydmyg, siger Barbara Kaad Ostenfeld, mens endnu en tåre presser sig på.

Den store sten fandt sit nye hjem fredag eftermiddag, men planerne har været undervejs et stykke tid. Det er stifteren af Furesø Picnicfestival, som fik idéen til at give Furesøbad endnu en skulptur kun 30 meter fra Monica Ritterbands stålfigur.

- Picnicfestivalen samler alt det, der er fedt ved Furesø. Det ville jeg gerne markere. Jeg tog kontakt til Barbara, fordi hendes fantasirige kunst passer godt ind. Så kom tanken om en sten, og den blev bare større og større, fortæller Eva Vedel.

- En sten er oplagt. Det er en del af naturen. Malingen er væk om 1000 år, men stenen vil bestå. På den måde låner jeg en del af naturen, siger Barbara Kaad Ostenfeld.

Furesø Picnicfestival løber af stablen den første weekend i juni måned. Indtil da skal BAKAOS arbejde med stenen. Og det bliver af helt naturlige og ikke mindst vægtmæssige årsager på stedet.

- Jeg krydser fingre for godt vejr. Men jeg skal have sat et telt op omkring stenen, for malingen kan ikke tale regn undervejs. Allerførst skal stenen grundes og farves hvid, så jeg har et lærred at tegne på, forklarer Barbara, som ikke har lavet en skitse.

- Jeg er intuitiv kunstner, som skaber på mine følelser. Jeg kan allerede se en fugl på stenen. På den måde ser jeg tingene og bliver kreativ i det, jeg tegner, forklarer BAKAOS, som har sin helt egen stil. Hun kalder det for krusedullekunst.

Nu må Furesøborgerne vente i spænding frem til åbningen af picnicfestivalen. Et nyt vartegn for kommunen, picnicfestivalen og ikke mindst Furesøbad er på vej.