Barbara starter et nyt coachingforløb op til september for kvinder, der udadtil har det hele. Privatfoto

Barbara hjælper kvinder der udadtil har det hele

Som fysioterapeut mødte Barbara Juen mange kvinder, der ikke havde det godt psykisk. Nu som coach har hun lavet et gruppeforløb til kvinden der har alt - undtagen glæde

Furesø - 26. juni 2021 kl. 10:06 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Barbara Juen er oprindeligt uddannet fysioterapeut og har siden 2004 haft egen klinik i Værløse. Som fysioterapeut kunne hun hurtigt se på klienterne, hvordan de havde det psykisk, selvom det var fysiske skavanker som hovedpine og muskelspændinger, som de kom med.

"Som fysioterapeut arbejder man meget med kroppen, men man får også en fornemmelse for den psykiske del. Jeg kunne se på rigtig mange af mine klienter, at der var noget, der gjorde psykisk ondt. Jeg kunne se det på deres kropsholdning, udstråling, den måde de trækker vejret på og på øjnene, der mangler den der gnist. Jeg spotter det meget hurtigt," fortæller hun.

Gruppeforløb Det inspirerede Barbara Juen til at bevæge sig over i kognitiv terapi og mindfullness, som hun siden har taget en uddannelse og kurser indenfor. Derudover har hun også taget kurser i coaching hos den anerkendte coach Sofia Manning, og for to år siden startede hun op som selvstændig coach.

"Det gik op i en højere enhed for mig, og nu arbejder jeg mest som coach, men hvor jeg stadig har min viden som fysioterapeut," forklarer hun.

Barbara Juen har det seneste stykke tid arbejdet på sit første gruppeforløb, hvor kvinder over 35 år over ni uger møder hinanden i et støttende fællesskab. Forløbet er målrettet kvinder, som til trods for et perfekt ydre liv ikke længere kan føle ægte glæde. I stedet lider de af en indre tomhed, og de har især svært ved at sig nej til andre. Barbara Juen fortæller, at hun selv har befundet sig i en lignende situation, da hun var yngre.

"Jeg arbejder meget med kvinder, der er veletableret med hus, familie og godt job, og som er der for alle andre, men ikke rigtig får noget igen. Jeg kunne selv have været en af de kvinder. Da jeg startede min klinik op i 2004 sled jeg mig selv op, fordi jeg troede, at jeg var den eneste, der kunne klare alle problemerne. Jeg kunne ikke sige nej eller bede om hjælp, og jeg troede, at andre var dybt afhængige af mig, og det var de selvfølgelig ikke," siger hun.

Bryde mønstre På gruppeforløbet får kvinderne derfor udfordret deres overbevisninger om, at det for eksempel er farligt at sige nej. Det kan i stedet give tiltrængt tid til sig selv, som kan være med til at skabe mere glæde i hverdagen. Barbara Juen giver et lavpraktisk eksempel:

"Det kan gå ret hurtigt med at bryde mønstrene, når de får udfordret deres overbevisninger. Det kan være en mor, der finder ud af, at hun ikke behøver at køre sin teenagesøn til fodbold tre gange om ugen. Det kan være, at han kan cykle, faren kan køre ham, eller han kan køre med venner. Det kan måske give fire timers fritid, som i stedet kan bruges på et malekursus, som hun har ønsket sig," fortæller hun og tilføjer:

"Kvinderne skal selv finde svarene, for hvis det er deres egne løsninger, holder det også. Og i det splitsekund, de finder løsningen, kan jeg se det på dem, at der kommer en gnist i øjnene igen. De tænker ikke selv over det, men det er jeg meget opmærksom på," siger hun.

Bliver drænet Barbara Juen mener, at grunden til, at mange kvinder i den gruppe føler tomhed er, at de tilsidesætter sig selv.

"Når man har brugt al sin energi på andre mennesker, så bliver man drænet. Men hvis man for eksempel drømmer om at starte på et malekursus, så får man en masse gode følelser, som ikke kommer, hvis man bliver ved med at udskyde det. Det kan resulteret i, at man føler sig smådeprimeret eller trist, hvis man hele tiden længes efter noget. Men når de lærer, at omgivelserne tilgiver dem for at sige nej, så vokser de med det, " siger hun.

Barbara Juen bor selv i Farum, hvor hun især bruger naturen til at få ny energi.

"Der er der, hvor jeg henter min inspiration. Jeg har også hunde og går meget op i have og natur. Derudover brænder jeg for coaching, og jeg har hygget mig med meget at planlægge gruppeforløbet, som starter til september. Nu glæder jeg mig til at sætte det i gang," siger hun.

Barbara Juen Er født og opvokset i Østrig

Bor i Farum med sin mand Niels og to hunde

Er ejer af Coaching ved Barbara Juen siden 2019

Tilbyder fra den 18. september et ni-ugers gruppeforløb for kvinder

Forløbet består blandt andet af en coaching-session, to fysiske retreats på Konferencecenter Kollekolle og seks live online forløb

Se mere på mitmaal.dk/slip-din-indre-smerte