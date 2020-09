I 51 år har Bjarne Clausen levet midt i Farum Sø og oplevet forureningen ved overløb. Politikerne har i alle de år trådt vande. Men nu sker der åbenbart noget. Novafos sætter 63 mio. kr. af til at reducere overløb til Farum Sø. i 2021 til 2023. Det er forsinkelsesbassinet i Fredtofteparken, som skal renoveres og udvides. Foto: Mikkel Kjølby

Banker i bordet: Nu skal overløb stoppes

Furesø - 08. september 2020 kl. 06:53 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 51 år har Bjarne Clausen fra Claus Nars Holm fulgt debatten om overløb til Farum Sø uden at registrere nogen som helst ændring i politikernes investeringslyst. Men så kom afsløringerne om de massive udledninger til Øresund. Det fik ejeren af Farumgård, Kresten Bergsøe, op på mærkerne, for der er i årevis udledt enorme mængder spildevand til Farum Sø - 30 meter fra badestranden Doktorens Bugt.

Og nu sker det noget!

Forsyningsselskabet Novafor, der har Furesø som medejer, afsætter 63 mio kr. til at reducere antallet af overløb til Farum Sø.

- Borgmesteren og Jeg havde et møde med Novafos i torsdag. Her krævede vi, at der blev afsat penge til en løsning her og nu. Vi kan ikke vente på nye planer. Nu skal der simpelthen handles, fortæller udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).

- Pengene skal bruges til at udvide og renovere forsinkelsesbassinet i Fredtofteparken for at reducere antallet af overløb væsentligt. Det arbejde kan sættes i gang allerede i 2021, forklarer Lene Munch-Petersen.

For ellers var der lange udsigter. Den kommende spildevandsplan er i høring. Først derefter ville Novafos udarbejde delområdeplaner. Og så begynde på en løsning.

- Jeg har stor respekt for, at tingene skal gøres grundigt, men vi bliver nødt til at starte et sted, siger Lene Munch-Petersen, som er sikker på bred opbakning i Furesø Byråd.

Ikke mindst fra Venstre, som i deres eget budgetforslag afsatte 5 mio. kr. til overløb.

- Novafos har netop fremlagt en revideret investeringsplan for at reducerer spildevandsudløbet til Farum Sø ved Doktorens Bugt. Den plan hilser vi i Venstre velkommen. Sammenligner man med den investeringsplan som Novafos kom med sidste år for Farum Sø, så er investeringen hævet ganske betragteligt, fra 16 mio. kr. til 63 mio. kr. over de næste tre år, siger Lars Carpens (V) og fortsætter:

- Det er glædeligt, at Novafos har lyttet sig frem til, at det er et område, vi prioriterer højt i Furesø. Rene søer er til glæde for dyre og plantelivet og for de mange mennesker, der nyder at være på søen, om så det er i kano eller for at tage en dukkert.

Spildevandsområdet er brugerfinansieret, og de planlagte investeringer på 200 mio. kr. vil derfor få en afsmittende effekt på spildevandstaksterne.

Boligejere kan hjælpe

Lene Munch-Petersen gør opmærksom på, at man som boligejer allerede nu kan gøre noget for at afhjælpe problematikken. Sagen er den, at regnvand løber i kloakken og derfor opstår overløbene ved massive regnskyl.

- På torsdag vil jeg foreslå, at vi udover at fremskynde investeringerne også laver en kampagne for at lade regnvand sive ned på egen grund. LAR-løsninger vil betyde, at der kommer mindre regnvand i kloakkerne. Alle der har et parcelhus, kan sørge for, at vandet fra taget ikke ryger ned i klokakken, siger Lene Munch-Petersen.

Der er tilskud at hente fra Novafos til LAR-løsninger.