Bange anelser på Perimetervejen

Indflytningen i de første af de godt og vej 500 boliger, som er planlagt i Sydlejren på Flyvestation Værløse, er for længst startet. Trafikplanen for området er på plads, men den sidste del af Perimetervejen venter endnu på at bliver gjort færdig med cykelstier i begge sider af den smalle vej.

Men den 18. oktober 2019 landede en klage fra Værløse Naturgruppe og Dansk Botanisk Forening hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen handler om nedlæggelsen af fredskov i den Grønne Kile gennem Flyvestation Værløse. Klagen har opsættende virkning.

Dermed er skolevejen fra Filmhusene og Mageløse fortsat usikker.

Lærke Øland Frederiksen har to børn. Den ene går i børnehave i Krudthuset, den anden går på Jonstrup Skole. Deres vej går igennem den ikke færdiglavede del af Perimetervejen, hvor der kører tunge lastbiler til byggefelterne i Sydlejren.

- Min søn går hjem fra skole sammen med en kammerat, men de har haft en ubehagelig episode, hvor en bil, der kørte i modsat retning, i høj fart kom meget tæt på dem, fortæller Lærke Øland Frederiksen, som ganske enkelt er nervøs for, at der skal ske en ulykke.

- Vi er bange for, at et barn kommer til skade. Folk kører langt over de tilladte 40 km/t., og der er kæmpe lastbiler, som skal rundt om arbejdsbiler, der holder parkeret i siden af vejen, siger Lærke Øland Frederiksen, som gerne ser en form for tiltag.

- Naturligvis skal klagen gå sin gang, men vi ser gerne, at der bliver lavet en midlertidig løsning, siger Lærke Øland Frederiksen.

Borgerforeningen Jonstrup89 er kommet på banen med forslag til midlertidige og permanente løsninger, men indtil videre er der ikke sket nogen udvikling i sagen.

Furesø Kommune modtog forslagene den 28. februar og skal have mulighed for at finde den rette løsning.

- Det er vigtigt for Furesø kommune, at alle trafikanter kan færdes sikkert i kommunen. Når borgere skriver til kommunen om potentielt trafikfarlige situationer, tager kommunen det naturligvis alvorligt. Kommunen vil også i denne situation se på, om der er behov for at afhjælpe trafikfarlige situationer på kort og langt sigt og prioritere det i forhold til andre tiltag. Hvert år er der afsat ca. 2 mio. kr til implementering af trafiksikkerhedsforanstaltninger i kommunen, lyder det fra Centerchef Ellen Hvidt Thelle, Center for by og miljø,

Centerchefen oplyser, at klagen forventes færdigbehandlet inden udgangen af marts måned.

- Kommunen følger sammen med statens ejendomsselskab, Freja, klagesagen, herunder om der vil være behov for et alternativt vejtracé. I givet fald vil et nyt projekt inklusive ændret vejudlæg blive behandlet af det relevante politiske udvalg, og kommunen vil sikre sig, at de relevante borgere, organisationer og interessenter bliver inddraget, forklarer Ellen Hvidt Thelle.

Maria Holten Andersen flyttede ind i Mageløse for snart et år siden, og venter fortsat på en god løsning.

- Det er helt vildt, at vi har boet her et år, og der ikke er kommet en løsning endnu. Det er lang tid at vente på en løsning, siger Maria Holten-Andersen, som har to børn, der går i Børnehuset Krudthuset.