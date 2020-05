Kong Volmersvej.

Send til din ven. X Artiklen: Balladen om Kong Volmersvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Balladen om Kong Volmersvej

Furesø - 10. maj 2020 kl. 16:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lene Munch-Petersen, Byrådsmedlem (S)

Ulla Hess har her i avisen stillet spørgsmål til den borgerinddragelse, der har været i forbindelse med beslutningen om istandsættelse af Kong Volmersvej.

Alle der bor på vejen er enige om, at vejen er i dårlig stand, og at den skal istandsættes. Vejen blev asfalteret tilbage i 1986 og er blevet dårligere og dårligere, fordi den ikke er blevet vedligeholdt ordentligt. Det er ejerne langs vejen, som har ansvaret for at vedligeholde vejen, så den er sikker at færdes på.

Det har desværre ikke været muligt for borgerne på vejen at blive enige om en løsning på istandsættelse af vejen. Det er forsøgt gennem længere tid.

Derfor er Furesø Kommune blevet kontaktet af beboere på vejen, som har bedt kommunen om hjælp til istandsættelsen. Det har kommunen pligt til at gøre.

Forvaltningen har holdt flere møder, hvor alle beboerne på vejen deltog. Forvaltningen forsøgte at finde en løsning, alle beboere kunne bakke op om, men der var - og er stadig - uenighed om, hvordan vejen skal istandsættes, og hvordan regningen skal fordeles. Lov om private fælles veje kræver, at alle der bor på en privat fællesvej skal betale for at vedligeholde vejen.

Derfor påhviler det kommunen at sikre, at vejen bliver renoveret. Et stort flertal i Byrådet har besluttet, at vejen asfalteres. Det er den også i dag. Denne beslutning er støttet af flere beboerne på vejen, den bliver nem at færdes på for færdselshandicappede, og det er den bedste og mindst vedligeholdelseskrævende løsning. Andre ønskede en grusvej.

Jeg sætter stor pris på, at der er mange engagerede borgere, der er med til at bidrage til de beslutninger, som vi skal tage. Ligesom at vi politikkere kan have forskellige holdninger har borgerne ofte også forskellige holdninger og meninger om, hvad den gode løsning er. At det ikke bliver, som man ønsker er ikke ensbetydende med, at der ikke er borgerinddragelse. Jeg lægger stor vægt på borgerinddragelse, som jeg også mener er sket i denne sag, lige som i så mange andre sager.

Jeg håber, at man lokalt i vejlaugene kan blive enige om, hvad der skal ske på deres private fællesveje. Hvis ikke, og at en vedligeholdelse er påkrævet, tager kommunen selvfølgelig ansvar. Et ansvar som vi har måtte påtage os i tilfældet Kong Volmersvej, fordi vi har en lovgivning, der skal overholdes, og et hensyn til at alle kan færdes på vejene uden at komme til skade.