Bæredygtig café og butik åbner i Farum Hovedgade

37-årige Helena Vitrup vil inspirere andre til at leve mere bæredygtigt gennem en ny café og butik. Der er også planer om foredrag og events

Furesø - 18. august 2021 kl. 19:50 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der kommer snart et nyt sted i Farum Hovedgade, hvor kaffetørsten kan slukkes, og der samtidig kan kigges på tøj, smykker og møbler. Det er 37-årige Helena Vitrup, der inden længe er klar med et nyt og bæredygtigt koncept ved navn Vitrup - Butik & Café.

"Min butik og café skal inspirere til et mere bæredygtigt liv, samtidigt med at det også skal være et hyggeligt sted, hvor vi mennesker kan mødes," siger hun.

Tøj og møbler Helena Vitrup har derfor overtaget et lokale på Farum Hovedgade, der ligger lige ved siden af slikbutikken Godteposer. Lokalet på 214 kvadratmeter har længe stået tomt, og hun er nu i fuld gang med at renovere det inden åbningen. Planen er, at der både skal sælges secondhand tøj, sko, accessories, smykker og keramik og derudover vil det være muligt at købe alle møbler, som sker i samarbejde med Massesson Re:Place, som sælger bæredygtige møbler. De indretter lokalet med deres ting, og alt vil derfor i princippet være til salg. Derudover kan alle indlevere deres brugte tøj og få procenter i kommission, når det bliver solgt.

Helena Vitrup er oprindeligt uddannet sosuassistent, og for nogle år siden startede hun den private dagpleje Spiren sammen med sin mand. Meningen er, at Spiren fortsætter, mens hun langsomt sluses over i caféen.

"Jeg kom på idéen fordi, jeg gerne vil have med mennesker at gøre, men på en anden måde. Jeg kan godt lide tanken om, at vi skal genbruge mere i vores liv. Vi har en masse ting liggende, som vi aldrig får brugt. Det kan for eksempel være, at du har en kjole, som du kun har brugt én gang til et bryllup, og som bare ligger derhjemme i skabet," siger Helena Vitrup.

Foredrag og events Hun planlægger også at invitere foredragsholdere, som kan være med til at inspirere folk, og der er for eksempel planlagt 'Brunch & Yoga' til september. Derudover er der allerede et foredrag i kalenderen med Pernille Aalund, der gæster caféen den 7. oktober. Det bliver med hendes foredrag 'tro, lykke og livsvalg'.

"Jeg vil løbende lave events, foredrag og forskellige arrangementer, der inspirerer til bæredygtighed og et bedre liv," siger hun.

I caféen bliver der plads til omkring 20-25 siddepladser, og der vil især være fokus på at servere god, bæredygtig kaffe.

"Jeg har fundet en lokal leverandør i Slangerup, som selv rister deres bønner, og som kender meget til området, hvor kaffen kommer fra. Jeg kommer til at servere lette caféanretninger, da der ikke er et stationært køkken, og da jeg ikke vil gabe over for meget fra starten," siger hun.

Der er åbningsreception hos Vitrup - Butik & Café den 4. september fra kl.12-16.