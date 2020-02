Bådehus er klar til indvielse

Her har Farum Kano & Kajakklubben i mange år hørt til i et gammelt sommerhus. Klubben har manglet opbevaringsplads til de mange kanoer, som istedet står under åben himmel, hvilket har medført en del tyverier. Derfor har klubben i mange år ønsket sig en ændring af lokalplanen for naturområdet Skallepanden. Efter mange års frustrationer skete der ting og sager i forbindelse med klubbens 80 års jubilæum forrige sommer.