Både lygter, rat og anlæg stjålet fra bil

112 En bil, der holdt parkeret på Hejrebakken i Værløse var mandag morgen udsat for indbrud. Det skete kl.06.18, hvor der blevet stjålet både rat, anlæg, lygter og diverse elektronik. Tyven skaffede sig adgang til bilen ved at knuse to ruder. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv