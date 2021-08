BILLEDGALLERI: Jonstrups jazzfestival den største nogensinde

Se billedserie Caroline Henderson på scenen søndag. Foto: Jan F. Stephan

Rekordmange gæster og nye beboere var med til at fejre musikken og fællesskabet i Jonstrup

27. august 2021

Hen over weekenden blev den 25. udgave af Jonstrup Jazzfestival afholdt, og jubilæet blev fejret med manér. Det gode vejr, den gode musik og alt rundt om festivalen har været en stor succes, fortæller en af de frivillige bag festivalen.

"Det gik ovenud fantastisk og var en kæmpe succes. Vejret var også godt, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger," siger kasser i styregruppen Erik Lund Jepsen.

Fredag bød på 5-600 voksne betalende gæster og lidt færre lørdag og søndag, og Erik Lund Jepsen siger, at det er den største festival nogensinde hvad angår publikum.

"Lørdag havde vi det flotteste fyrværkeri, man kan opleve i lokalområdet, og Blues Brothers fik folk til at huje og juble," siger han.

Fokus på børnene

De frivillige har arbejdet hårdt for at få festivalen til at gå på ben, og fokus har især været på børnefamlilierne.

"Det er vigtigt, at vi får fat i dem, og det lykkedes også for os. Det er vigtigt, at de nye kommer med i lokalsamfundet, og her er vores festival en katalysator. I år har vi også fået fat i tilflytterne i Sydlejren," siger Erik Lund Jepsen.

Lørdag var der en lille reception på festivalen, og her overrakte borgmester Ole Bondo Christensen (S) en chek til festivalens grundlægger Ole Sterndorff, der selv var med til at stå for musikken til arrangementet. Her takkede borgmesteren de lokale ildsjæle og kunne på vegne af byrådet overrække en check på 2.500 kroner - 100 kroner for hvert år, festivalen har eksisteret.

"Kultur kitter mennesker sammen. Jonstrup Jazz Festival kitter de gamle borgere i Jonstrup sammen med de nye - og Jonstrup sammen med resten af Furesø. Vi er en kommune fuld af liv. En kommune med stærke fællesskaber og borgere, der tager ansvar og engagerer sig," sagde Bondo blandt andet.

Det var i 1996, at den første festival blev afholdt i Jonstrup, da den daværende Værløse Kommune havde købt det tidligere seminarium.