Se billedserie Man behøver ikke at løbe for at være en del af Furesø Løbefest. Foto: Jan F. Stephan

BILLEDGALLERI: Alt klappede til Furesø Løbefest

Formanden for Furesø Løbeklub regner bestemt med, at lørdagens løbefest skal gentages til næste år

Furesø - 21. august 2021 kl. 08:53 Af Jens Berg Thomsen Foto: Jan F. Stephan Kontakt redaktionen

450 deltagende løbere og omkring 700 mennesker i alt var der lørdag at finde på festpladsen til Furesø Løbefest, der blev holdt ved Farum Sø. Og det var en positiv oplevelse, fortæller formand for Furesø Løbeklub Tine Ringgaard.

"Det blev en fantastisk fest, og det var en vidunderlig dag. Alt klappede, og folk blev hængende. Jeg kunne mærke, at folk trængte til, at der skulle ske noget her oven på corona," siger hun.

Første gang, at Furesø Løbefest blev holdt, var for to år siden, og sidste år var festen aflyst.

"Det er ret flot, at så mange var med. Vi var 430 i 2019, og normalt tager det ihvertfald en tre års tid for at etablere et nyt løb, fordi folk helst skal have tid for at få kendskab til det," siger hun.

Den første løbefest blev lavet for at fejre, at Furesø Løbeklub fyldte ti år.

Alle kan være med

På festpladsen var der streetfood, hoppeborg, musik og mange andre ting, og ideen er netop at kombinere løb med en fest.

"Mange er ikke klar over, at man ikke skal løbe for at være en del af festen. Festpladsen er for alle, og alle kan være en del af det. Det er tanken," fortæller Tine Ringgaard.

"Vi holder det også næste år. Jeg regner med, at corona ikke fylder noget til den tid, og at vi kan fortsætte som hidtil," siger hun.