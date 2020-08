Azurmalerne sætter kulør på Furesø

Der er smukt i Furesø. Hvor smukt kan man i den kommende tid forvisse sig om, hvis mans bevæger sig ned i FløjGalleriet i Farum Kulturhus. For her udstiller den lokale forening, Azurmalerne, værker med lokale motiver.

- Det et altid spændende at finde motiver. Stavnsholt Gadekær er mit favoritsted i Furesø, siger Ib Lander, der som bestyrelsesmedlem er med til at arrangere udstillingerne.