Astrid skriver så englene synger

Se billedserie I en travl hverdag er det ikke så tit, at Astrid Buch Leander får tid til at sætte sig ned og skrive. Men når hun gør det, er det med enorme gennemslagskraft.

Furesø - 10. oktober 2019 kl. 09:24 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad nu, hvis klimaforandringer pludselig slog igennem for fuld kraft?

13-årige Astrid Buch Leander tog dette spørgsmål som udgangspunkt, da hun tog fat på opgaven med at skrive en novelle til landets største novellekonkurrence for skoleelever. Konkurrencen - som organiseres af Aarhus Bibliotekerne, Gyldendal og Brønderslev Forfatterskole - hedder blot 500 ord. I år deltog 1400 børn i alderen 9-14 år, men kun to udpeges som vindere. Astrid Buch Leander modtager prisen den 7. november i Aarhus. Førstepræmien er et ophold på Brønderslev Forfatterskole.

- Jeg valgte at skrive om klimaforandringer, fordi det er et vigtigt tema, og der er ikke nok fokus på det, siger Astrid Buch Leander, som tegner et fremtidsbillede set fra en ung piges synspunkt, men også ud fra et samlet samfundsperspektiv.

- Historien handler om en ung pige, som pludselig vågner op til, at klimaforandringer er slået igennem for fuld kraft, fortæller Astrid Buch Leander.

Hendes talent er forlængst bemærket her i Furesø. To gange har hun deltaget i Furesø Forfatterskole i sommerferien og skabte så stærke historier, at Camille Blomst nominerede Astrid til Furesø Kommunes Talentpris.

- Astrid kan perspektivere sin samtid. Hun ser tingene oppefra og ikke fra sin navle. Det er usædvanlig for en pige på den alder, siger Camille Blomst og fortsætter:

- Hun bliver ikke en Gretha Thunberg, som skriger budskabet ud. Astrid formår at få budskabet ud i et poetisk sprog og med et høj perspektiv.

Astrid Buch Leander går i 8. klasse på Søndersøskolen og er også elevrådsformand. I en travl hverdag finder hun indimellem tid til at dyrke passionen for at skrive.

- Jeg skriver engang imellem, når jeg får tid. Jeg er presset med lektier, så det er ikke altid, der bliver tid til at skrive, siger Astrid Buch Leander, som nød at være med på Furesø Forfatterskole og glæder sig til opholdet på Brønderslev Forfatterskole.

- Jeg har været med på Furesø Forfatterskole to gange. Det har været rigtig sjovt og spændende. Det har især hjulpet mig til at lære mine hovedpersoner bedre at kende. Og det har været inspirerende at møde andre unge, som kan lide at skrive, siger den 13-årige forfatter med et smil.