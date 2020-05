Asger Baunsbak husker befrielsen

FARUM: Da Danmarks besættelse sluttede, var Asger Baunsbak-Jensen en skoledreng på 13 år. I anledning af 75-års jubilæet for befrielsen har han fortalt sine minder til Farums sognepræst Ulla Salicath. På grund af sit politiske virke i Det Radikale Venstre kom Asger Baunsbak-Jensen til at lære besættelsestidens danske nøglepersoner personligt at kende, blandt andet Erik Scavenius. Det er en spændende og perspektivrig samtale, som fra tirsdag 5. maj kan ses på Farum Sogns hjemmeside www.farumsogn.dk. Asger Baunsbak-Jensen bor i Farum, hvor han 1981 til 1989 var sognepræst.