Se billedserie I forbindelse med opførelsen af to sommerhuse blev Kong Volmersvej brugt af gravkøer og lastbiler. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Asfalt eller grus på Farums ældste vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Asfalt eller grus på Farums ældste vej

Furesø - 24. februar 2020 kl. 08:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I oldtiden gik hovedtrafikåren fra Roskilde til Nordsjælland gennem en hulvej, som passerede Farum Sø. Legenden siger, at Kong Valdemar Atterdag en dag kom ridende op af oldtidsvejen sammen med en rytterflok. Derfor har vejen, der forbinder Ganløsevej med stisystemet ved Farum Sø, fået navnet Kong Volmersvej (Volmer=Valdemar red.).

Nu er der igen gang i den på den smalle vej. Kong Volmersvej er en privat fællesvej, som er i en sølle stand. Furesø Kommune er derfor kommet med et udkast til en vejkendelse, som pålægger beboerne udgifter til anlæg af en asfaltvej. I samme omgang reducerer Furesø Kommune sin medfinansiering fra 40 til 25 procent i forhold til tidligere renoveringer af den samme vej.

- Vi er enige i, at der skal ske en renovering af vejen. Men vi er absolut ikke enig i den foreslåede fordeling af udgifterne, som kommunens administration har fremlagt, lyder det i en indsigelse fra Ulla Hess og en nabo.

- Den offentlige brug af vejen til dette formål er eskaleret med 100 procent i forbindelse med byens udbygning. Derfor er det uforståeligt, at Furesø Kommune nu kun vil påtage sig 25 % af udgifterne, som kompensation for denne anvendelse. Især set i lyset af, at nye aktiviteter, som tømning af skovens skraldespande, opretning af stier, naturgenopretning med tilhørende tunge køretøjer, der i den grad udnytter vejen, lyder det videre fra Ulla Hess, som vil have Furesø Kommune til at begrunde nedsættelsen af bidraget.

Ikke mindst anlægget af to sommerhuse på Kong Volmersvej har været med til at ødelægge vejbelægningen.

Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) understreger, at alle løsningsmodeller har været diskuteret med de involverede parter.

- Det korte svar er, at der intet er besluttet. Hverken når det kommer til, hvem der skal betale hvor meget, eller hvad der er den bedste løsning for vejen. Og når det er sagt kan det ikke komme som en overraskelse for dem der benytter vejen, at der kommer en udgift til renovering af vejen, lyder det fra Lene Munch-Petersen.

- Nu har forvaltningens forslag været i høring, hvorefter vi i Udvalg for miljø, natur og grøn omstilling får lejlighed til at se på sagen i lyset af de indkomne høringssvar drøfte, hvordan vi mener, at en renovering med rimelighed skal finansieres, og om vejen skal asfalteres, forklarer Lene Munch-Petersen. Ved enhver væsentlig ændring til forvaltningens forslag vil vejkendelsen og udgiftsfordelingen blive sendt i fornyet høring hos de berørte grundejere.

Foreninger vil have grusvej

En række foreninger, Lokalhistorisk Forening i Farum, Naturfredningsforeningen og Furesø By & Land samt Furesø Kommunes Miljøråd har ønsket vejen omdannet til en grusvej.

- I Furesø By og Land stiller vi os uforstående overfor forvaltningens manglende stillingtagen til fordele og ulemper ved at vælge at istandsætte vejen som en grusvej frem for en asfaltvej. En grusvej vil være den løsning, som er bedst stemmende med de hensyn, der ligger til grund for de fredningskendelser, som dækker området. Hertil kommer en række hensyn af miljømæssig og økonomisk karakter. Disse hensyn er indgående behandlet i de foreliggende indsigelser, lyder det fra Poul Lüneborg, formand for Furesø By & Land.

mikkel