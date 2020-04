Arrangøren af Storeflyvedag, Mikael Boutrup, forsøger at ændre konceptet bag det store arrangement. Han forestiller sig mindre lokale arrangementer over hele Furesø. Foto: Mikkel Kjølby

Artiklen: Arrangøren knokler for at redde Storeflyvedag

Lørdag den 22. og søndag den 23. august skulle der have været Storeflyvedag på Flyvestation Værløse. Men med regeringens forbud mod forsamlinger på over 500 mennesker frem til september kunne det ligne en aflysning af det populære arrangement, som tidligere har samlet omkring 25.000 mennesker.

Mikael Boutrup, der er arrangør af Storeflyvedag, nægter dog at overgive sig. Han forsøger at tænke ud af boksen for at redde det folkekære arrangement.