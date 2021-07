Arrangement: De vender døden over eftermiddagskaffen

Connie Dalsgaard, tv, er frivillig i Ældre Sagen Værløse, og hun ser frem til at stable flere arrangementer på benene i samarbejde med sognepræst Caroline Kollenberg Thisted. Foto: Louise Mørch Vilster

Det skal ikke være tabu at tale om den sidste tid. Det mener Ældre Sagen og en lokal sognepræst, der sammen inviterer til samtaler om døden over kaffebord

Furesø - 17. juli 2021 kl. 05:53 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Med døden til eftermiddagskaffe. Det er overskriften på et nyt samarbejde mellem Ældre Sagen Værløse og sognepræst Caroline Kollenberg Thisted. Det lyder måske underligt at sætte et hyggeligt kage- og kaffebord sammen med samtaler om døden, men det behøver det ikke at være, fortæller medlem af Ældre Sagen Connie Dalsgaard. Hun har flere gange arrangeret samtaler om døden over en middag, hvor deltagerne på trods af emnet er gået opløftet derfra.

"Da vi holdte det for nogle år siden, sagde vi bagefter, hvor har det været en dejlig aften. Forinden håbede vi på, at folk ikke blev for kede af det, men de endte med at gå smilende derfra," fortæller hun.

Trækker spørgsmål Denne gang bliver arrangementet holdt i Værløse Kirke, og Caroline Kollenberg Thisted vil som noget nyt holde et oplæg til eftermiddagskaffen.

"På et tidspunkt i livet bliver folk ramt af at have mistet, eller af at de selv ved, at det en dag bliver deres tur. Vi vil gerne sætte gang i en samtale, der kan sprede sig som ringe i vandet, da vi sjældent taler om den sidste tid, siger hun.

Ligesom i de forrige år vil der være frivillige vågere fra Røde Kors til stede, der sætter gang i samtalerne i mindre grupper. Det sker ved, at hver person skiftes til at trække et spørgsmål, der for eksempel kunne være 'Hvor vil du gerne dø, og hvordan skal din begravelse være?'.

"Det er helt afgørende, at vågerne er der, for de er erfarne, robuste og lydhøre," siger Caroline Kollenberg Thisted.

Bedemand fortæller Eftermiddagskaffen skal derfor være med til at nedbryde tabuet, og arrangementet er henvendt til alle uanset livssituation eller alder. Og det kan være lige fra de eksistentielle spørgsmål til de helt lavpraktiske, som om den døde skal have sko på i kisten. Det kan den lokale bedemand svare på, som også kommer med.

"Bededamen har en dejlig tilgang, og hun forklarer, hvad der sker, når den døde kommer ned til dem. Hun får ofte folk til at smile, som gør det hele lidt lettere," siger Connie Dalsgaard.

Døden skal ind i livet De mener begge, at corona-pandemien har rykket døden endnu tættere på.

"Jeg tror især, at der er mange, der er blevet berørt under corona," siger Connie Dalsgaard.

Derfor er det også en god idé at øve sig i at tale om døden, så folk står bedre rustet den dag, at de eller en af deres nærmeste bliver ramt af alvorlig sygdom. Det kan nemlig efterlade mange døende og pårørende ensomme i deres sorg, hvis der ikke er talt om det.

"Det vil være meget rart, hvis folk tog nogle af de snakke, inden det blev aktuelt. Der er mange lag i det at tale om døden. For os handler det hovedsageligt om at give folk en anledning til at tale om det, for vi ved, at der er mange spørgsmål, der rumler i dem," siger Caroline Kollenberg Thisted og tilføjer:

"Vi vil gerne trække døden ind i livet."

Tid og sted Arrangementet foregår d. 20.september fra kl. 14-17 i Værløse Kirke, Grundvigssalen.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding er dog nødvendig; det foregår efter først til mølle hos Connie Dalsgaard på Conniedalsgaard@privat.dk. Hvis det ikke er muligt at benytte mail kan telefon benyttes 51356278

Sidste frist for tilmelding er 16. september