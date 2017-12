Arkitektfirma vinder pris for Toftebo

- Toftebo demonstrerer, at det er muligt at renovere den eksisterende bygningsmasse til passivhus-standard inden for den almene ramme. Der er lagt stor omtanke, ansvarlighed og fremsynethed i projektet, der samtidig anviser en vej, som langt flere af vores byggerier bør gå de kommende år.

- Vi er enormt stolte af at have modtaget prisen for Årets Byggeri 2017 i kategorien 'Bolig'. Bæredygtighed i form af energieffektiv arkitektur er vores mærkesag, og med Toftebo er det lykkes at bevise at ultralavenergirenovering betaler sig, siger Kjeld Bjerg.