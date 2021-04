Se billedserie Arkitekt Lars rath stod bag opførelsen af Widexs domicil i Vassingerød. Nu er han hyret ind til at stå for udviklingen af Widex-grunden i Værløse. Arkivfoto

Arkitekt skal udvikle Widex-grunden

Furesø - 23. april 2021 kl. 13:18 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Familierne Westermann og Tøpholm har hyret deres foretrukne arkitekt, Lars Rath, til at stå for skitserne til udviklingen af det 23.000 kvadratmeter store område ved Ny Vestergårdsvej i Værløse kendt som Widex-grunden.

- Lars Rath tegnede det nye hovedkvarter i Vassingerød. Familierne er meget glade for hans arbejde. Lars Rath var blevet hyret ind til opgaven, uanset hvilket firma han arbejder for, fortæller Lars Schönewolf-Greulich fra GSA invest ApS - et datterselskab til Widex.

Lars Rath er i dag ansat hos Mangor & Nagel. En af firmaets partnere Søren Stoustrup sidder i Furesø Kommunes arkitektråd, men vil ikke deltage i arkitektrådets arbejde med udviklingen af Widex-grunden.

Området har i store træk ligget ubenyttet hen, siden Widex i 2010 flyttede fra Værløse. Nu skal områdets fremtidige benyttelse med ind i den kommende kommuneplan, som skal foreligge ved årsskiftet. Herefter vil der blive udarbejdet lokalplan til vedtagelse i april 2022. Lige for tiden er områdets fremtid sendt i høring af Furesø Kommune.

- Lars Rath skal kigge på mulighederne i området. Det vil blive på baggrund af de inputs, der kommer i forbindelse med høringen og i dialog med forvaltningen og politikerne, forklarer Lars Schönewolf-Greulich.

Friplejehjem kan etableres hurtigt

Visse ting står dog klart allerede nu.

- Vi vil gerne have en kombination af erhverv og boliger. Vi har i forvejen Iværksætterhuset og Hjemmeplejen, de skal blive, men i nye bygninger, siger Lars Schönewolf-Greulich, som har en opsigtsvækkende melding om friplejehjem.

- Hvis det er muligt, vil vi gerne lave et friplejehjem kombineret med boliger. Vi har en aftale klar med OK-fonden om et friplejehjem. Det kan sættes i gang hurtigt, hvis der er politisk stemning for det, fortæller Lars Schönewolf-Greulich.

Der har været megen snak om, at muligheden for at etablere en uddannelsesinstitution på Wdex-grunden. Lars Schönewolf-Greulich er ikke afvisende overfor tanken, men ser ikke, at det rent praktisk er muligt.

- Vi bygger ikke noget, hvor der ikke er en bruger. Jeg ser det ikke som en mulighed at få en uddannelsesinstitution ind. Trods mange forsøg er der ikke dukket en mulighed op. Jeg ser det som et luftkastel, siger Lars Schönewolf-Greulich

Til gengæld mener han, at boliger på grunden vil løse et væsentlig problem for områdets øvrige beboere.

- Problemet i dag er de store lastbiler på Ny Vestergårdsvej. Det problem vil forsvinde, hvis der etableres boliger langs Ny Vestergårdsvej - et forslag som er kommet frem i dialog med G/F Rygetholms bestyrelsen. Hvad der kommer inde bagved boligerne, skal vi finde ud af i dialog med politikerne og forvaltningen, forklarer Lars Schönewolf-Greulich

En ting står klart. Alle de nuværende bygninger bliver jævnet med jorden. Det gælder selve fabrikken, den gamle gård med længerne samt fabriksbygningen med CCL Spændbeton, som forventer at fraflytte.

- Det er umuligt at genbruge bygningerne. Fabriksbygningerne er lavet specifikt til fremstilling af høreapparaterne. Det er en del af årsagen til, at det har været så svært at sælge eller leje ud. Fælles for alle bygningerne er, at de er gamle og nedslidte, siger Lars Schönewolf-Greulich.