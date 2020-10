Sådan så det ud, da Farum Apotek de første tre dage i oktober vaccinerede på Farum Bytorv, og før kunderne rykkede ind. Nu foregår det inde på apoteket. Foto: Farum Apotek

Apoteker løber tør for influenza vacciner: Vi har til i morgen

På Farum Apotek har de på tre uger vaccineret lige så mange som på en normal sæson. Både på Værløse og Farum Apotek er de ved at løbe tør for vacciner

Furesø - 21. oktober 2020

Der har været ekstra travlt på Farum Apotek den seneste måned. Det skyldes, at apoteket ligesom i resten af landet har tilbudt gratis influenza vaccinationer til borgere over 65 år og folk i forskellige risikogrupper. Apotekerne tilbyder også vaccination for lungebetændelse.

I de første tre dage havde apoteket sat et telt op på Farum Bytorv, da de var klar over, at der ville komme større efterspørgsel end normalt på grund af coronasitationen. Men det har alligevel overrasket apoteker Vural Kocak, hvor mange der er mødt op. På Farum Bytorv kunne folk stå i kø i en halv time, før det blev deres tur.

"Vi havde regnet med at få travlt, men ikke så travlt. På de første tre uger har vi vaccineret flere, end på hele sæsonen sidste år. Jeg tror, at folk er blevet mere bevidste om det i coronatiden, og at det er ekstra farligt, fordi man kan blive smittet med begge dele. Vi har også haft mange virksomhedsaftaler, og folk der selv har betalt for en vaccination," siger han og fortæller, at medarbejderne har vaccineret for influenza omkring 1500 gange og for lungebetændelse cirka 500 gange.

Få pakker tilbage Nu er problemet, at de på apoteket er ved at løbe tør for vacciner, ligesom mange andre steder i landet. Det skyldes, at Statens Serum Institut ikke har mulighed for at indkøbe flere vacciner. Derfor er der i øjeblikket lukket ned for, at borgere som ikke er fyldt 65 år eller er i risikogrupperne kan købe sig til influenza vaccinationer.

"Nu har vi vanskeligheder med at få vacciner, og vi har til cirka en uge. Mange læger, der ikke har flere vacciner, henviser nu til os," siger Vural Kocak, der ikke ved, hvornår apoteket igen kan få nye forsyninger.

Hos Farum Apotek giver de løbende besked om situationen på deres Facebook-side, og de vaccinerer for influenza og lungebetændelse frem til 15. januar, hvis der er vacciner nok. Det er ikke nødvendigt at bestille tid.

"Det har været noget særligt i år på grund af corona, men jeg synes, at vi har løst det rigtig godt," siger Vural Kocak.

Også hos Værløse Apotek har der været stor efterspørgsel på at blive vaccineret, fortæller souschef Hussein Jafar, da Furesø Avis ringer.

"Lige nu har vi otte i kø til vaccination. Vi har tre pakker tilbage, som nok holder til i morgen (torsdag red.) så vi håber snart at få flere. Vi har vaccineret 434 i oktober, og det er en fordobling i forhold til sidste år," siger siger han.