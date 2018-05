Se billedserie En gang imellem inviterer Antik Pjot til marked på gården. Næste gang er den 27. maj fra klokken 9 til 15. Det kan man læse mere om på www.antikpjot.dk. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Antik Pjots eventyrlige herlighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Antik Pjots eventyrlige herlighed

Furesø - 25. maj 2018 kl. 13:29 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en lille landsby ved Frederiksborgvej finder man et lyststed opført i 1769. Her holdt Baron Løvenskjold selskaber med gæster som, Kühlau, Weise, Fru Heiberg og en eventyrforfatter ved navn Andersen, som blev så bjergtaget af udsigten til Furesø, at man kan spore det i hans skriverier.

I dag er stedet ikke mindre eventyrligt. Det er proppet til bristepunktet med antikviteter.

I 23 år har Jens Peter Johannesen kaldt stedet for sit hjem. Antikvitetshandleren lavede sit livs handel, da han erhvervede ejendommen for 6,5 millioner kroner blot tre år efter det var handlet for det tredobbelte.

- Dengang var man jo gode venner med sin bankrådgiver, så jeg fik lov til at sende en check på 6,5 millioner kroner underskrevet med sirlig håndskrift, fortæller Jens Peter Johannesen eller Pjot som han helst vil kaldes. Det vender vi tilbage til.

Kulhus blev købt for at danne rammen om virksomheden Antik Pjot, men i den branche ændrer tingene sig hurtigt. Pjot har i stedet brugt Kulhus som opmagasinering og fremvisning for opkøbere. Men nu ændrer tingene sig igen. Forretningen i Rødovre er opsagt. Nu skal Kulhus igen være centrum for begivenhederne.

- Da jeg købte stedet, ville jeg lave galleri, selskabslokaler, loppetorv og en jazzklub. Det kørte også i starten, men det var ikke en overskudsforretning. Det kunne jeg sagtens leve med, men ikke når jeg samtidigt skulle restaurere hovedhuset og at der også var en masse bøvl med amtet. Derfor ændrede jeg retning. Det skal man være klar til i en branche, som kører med udsving som en sinuskurve, forklarer Antik Pjot.

I dag er ejendommen i fin stand, og de gamle planer er igen hevet frem fra en af de mange skuffer på Kulhus.

- Der skal ryddes op i hovedhuset, så vi får en permanent salgsudstilling minimum på niveau med Bruun Rasmussens i Havnen, det arbejder vi henimod. Til daglig skal man lave en aftale for at komme herud, og det er mest for vores store kunder, forklarer Pjot, som selv har indrettet den ene længe til familiebolig.

Indimellem åbner han dørene for den lokale befolkning. Det sker næste gang den 27. maj. Men man skal ikke tro, at det er et loppemarked.

- Jeg vil gerne se høj som lav, og der vil være noget til en femmer, men det er en forretning og ikke et godgørende loppemarked. Hovedhuset åbnes kun lejlighedsvis. Vi vil gerne lige vide, hvem der kommer og går, siger Pjot.

Hans forsigtighed skyldes også respekten for området.

- Området skal helst ikke oversvømmes af besøgende. Alt, hvad vi laver, skal være med respekt for området. Vi har 30 parkeringspladser på grunden, og det skal helst kunne rumme de besøgende, siger Pjot.

Startede som 10-årig

Jens Peter Johannesen startede i antikvitetsbranchen, da han som 10-årig fik et fritidsjob hos en marskandiser i Ravnsborggade i København.

- Jeg kom der hver dag, indtil jeg blev 15 år, så kom ejerens søn ind i firmaet, og der kunne ikke være to sønner af huset. Jeg fik et rengøringsjob og et postjob i stedet for, erindrer Antik Pjot, som i denne periode fik kælenavnet Pjot.

- Det er polsk for Peter. Jeg fik navnet på en tur til Israel. Det har hængt ved lige siden, lyder det med et smil.

Han var ikke meget mere end lige blevet 18 år, da han startede sin første forretning i et lille lokale i Vanløse. Herfra gik det slag i slag. Tre år efter lejede han 2500 kvadratmeter i terminalen på Islands Brygge. Et sted han senere købte for nøjagtigt samme pris som Kulhus. Det er senere solgt fra med henblik på byudvikling.

Antik Pjot er en stor spiller indenfor den danske antikvitetsbranche. Ikke desto mindre er han forholdsvis ukendt for den brede befolkning, som eller er blevet stopfodret med antikviteter og ikke mindst vurderingseksperter gennem fladskærmen de seneste år.

- Jeg er blevet spurgt om, jeg vil være med i TV-programmer, men har sagt nej tak. For mig hænger det ikke sammen at bruge flere dage på at vise, at jeg kan tjene et par hundrede kroner. Man skal huske på, at jeg har ansvaret for otte ansatte og skal sørge for at tjene ind til deres løn. Jeg kan bruge tiden bedre end på TV og underholdning, forklarer Antik Pjot.

Basen for firmaet er købet af cirka 200 dødsboer om året. For Pjot betyder det seks timer om dagen bag et rat. Men det er det hele værd, når han møder menneskene og tingene og får de spændende historier med hjem.

- Det er historierne ved tingene og deres ejere, som holder mig i gang, siger Pjot, som erkender, at en smule sentimentalitet spiller ind.

- Der er visse ting, som er vanskeligere at skille sig af med end andre. Men på et tidspunkt kigger man sig mæt på tingene og sælger dem alligevel. Det skal man også være klar til i en branche, der går op ned.