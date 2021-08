Se billedserie Mette Morgan, tv, overtog første juli butikken, mens Anne Kirchh fortsætter to dage om ugen. Foto: Louise Mørch Vilster

Anne sælger butik og fortsætter som ansat: Jeg har sluppet ansvaret

Efter 21 år har Anne Kirchh valgt at sælge sin tøjbutik og gå fra ejer til menig ansat to gange om ugen. Butikken lever dog videre under samme navn og er overtaget af tidligere medarbejder Mette Morgan

Furesø - 28. august 2021 kl. 07:18 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det er 21 år siden, at Anne Kirchh åbnede sin egen tøjbutik på Værløse Bymidte og i løbet af de mange år har hun om nogen opbygget en tæt relation til sine kunder. Hun er også kommet helskindet gennem de to coronanedlukninger, hvor Anne Kirchh formåede at forny sig ved at lægge videoer ud på Facebook næsten dagligt. Med en god portion humor blev de nyeste varer vist frem, og tøjet blev bagefter leveret personligt til kunderne derhjemme. Og videoerne var så populære, at hun er fortsæt med dem, selvom der igen er normale tilstande på Bymidten.

Men selvom alt ligner sig selv i butikken, og Anne Kirchh stadig er at finde bag skranken, så er der i løbet af sommeren sket en stor forandring. 56-årige Anne Kirchh har nemlig valgt at lade en af sine tidligere medarbejdere overtage butikken, mens hun selv fortsætter som almindelig ansat to dage om ugen.

Hjem fra Australien Det er 46-årige Mette Morgan, der sidste år vendte hjem fra Australien sammen med sin mand og lille datter, og som har arbejdet hos Anne Kirchh, da hun var yngre. Mette Morgan har længe lagt billet ind på butikken, hvis Anne Kirchh en dag besluttede at sælge tøjbutikken, og for et par år siden rykkede de planer tættere på.

"Mette og jeg sidder til en middag på Tante Maren, som vi altid gør, og jeg fortæller, at min nabo gerne vil udvide og overtage butikken. Så bliver hun helt bleg og siger, du har lovet mig butikken, når du engang skal af med den. Og så tog det ene ord det andet," husker Anne Kirchh.

Det var tilbage i 2018, hvor Mette Morgan var på besøg fra Australien. Timingen var dog ikke helt rigtigt på det tidspunkt for kort tid efter, opdagede Mette Morgan, at hun var gravid og siden kom coronakrisen. Men i år faldt det hele på plads, og den første juli skiftede butikken officielt hænder. Et skifte, der virker til at passe Anne Kirchh rigtig godt, for nu er der mere tid til hendes første barnebarn, til at tage op i sommerhuset og til at mødes med veninderne.

"Nu er jeg menig ansat, og jeg elsker det. Nu har jeg en mormordag om ugen, og jeg kan lave frokostaftaler med veninderne, der er gået på pension. Mit mål var altid at tjene nok til at have et otium, når der kom børnebørn. Jeg har altid gerne ville være den mormor, der bare var der, for det var mine forældre, da jeg fik min datter," siger Anne Kirchh.

Skifter ikke navn Men det er ikke hvem som helst, som hun ville give butikken videre til, og det glæder Anne Kirchh, at tøjbutikken levere videre, endda under samme navn.

"Det er mit lille barn, og derfor er det fedt at stå på sidelinjen og give gode råd, fordi jeg kender kunderne. Hvis det ikke havde været Mette, så havde jeg nok lukket og slukket og sagt, at det var det," siger hun.

Og smilet er ligeså stort hos Mette Morgan, der endelig har fået indfriet sin drøm om at få egen butik. Hun har senest arbejdet fem år i en gavebutik i Australien, hvor hun efterhånden blev mere og mere involveret i at drive butikken og bestille varer hjem.

"Jeg sagde allerede i 2010 til Anne, at hvis du nogensinde sælger butikken, så ringer du. Min mand har hele tiden spurgt, om jeg ikke skal have egen butik, men vi boede i en meget lille by i Australien, så tid og sted var ikke rigtigt," siger hun, og tilføjer flere gange, at der er noget særligt ved netop denne butik.

"Jeg elsker bare den her butik, og det har nok meget med Anne og kunderne at gøre. Jeg havde den bedste tid, da jeg arbejdede i butikken, og Anne er bare en ener. Jeg elsker hendes måde at sælge på, og det hele handler om den personlige kundeservice," fortæller hun.

Men selvom det nu er Mette Morgan, der står for ansvaret for tøjbutikken, bliver der hverken pillet ved navnet eller indretningen, slår hun fast.

"Den bliver ved med at hedde 'Anne Kirchh', for der er ingen grund til at ændre navnet, når kunderne kender butikken. Det bliver også de samme mærker, som vi har, så alt bliver det samme ud over, at Anne er her lidt mindre. Det bliver også de samme arrangementer, som vi vil afholde," siger hun.

Supplerer hinanden godt Der er dog allerede sket en lille ændring i butikken, da der hænger en række tørklæder ved indgangen, og der er også indkøbt flere smykker og tasker. Det bliver Mette Morgans personlige præg, da det har hendes interesse fra det tidligere job i gavebutikken, hvor hun fik ansvaret for netop disse varer. Det passer Anne Kirchh fint, at der sker lidt nyt.

"Vi har solgt virkelig mange tasker og tørklæder, og folk har taget imod det med kyshånd. Det kan jeg ikke, men det kan Mette, og på den måde supplerer vi hinanden godt," siger hun.

Mette Morgan er oprindeligt opvokset i Farum, og nu bor hun med sin mand og datter i Værløse, hvor de er faldet godt til. Hendes mand, der er marinebiolog, står for bogføringen i butikken, og han føler sig ifølge Mette Morgan virkelig godt hjemme i Værløse.

"Han elsker vejret," siger hun uden skyggen af ironi.

Både Anne Kirchh og Mette Morgan er enige om, at der er noget særligt over kunderne i Værløse, som især har været gode til at støtte op om butikken under coronanedlukningen. 'Anne Kirchh' var også en af de første til at blive kåret til 'Månedens Butik' i Furesø Avis' konkurrence i samarbejde med Handelsbanken Furesø. Det skete efter indstillinger fra borgerne.

Føler sig heldig Og spørgsmålet er, hvordan de faste kunder har reageret på overtagelsen af butikken.

"Vi har lavet en video om det til Facebook, og så er det begyndt at sive. De spørger, er du ikke boss mere, og så får vi en lille sludder om det. Men vi har gjort meget ud af at sige, at jeg stadig er her, og der er også mange, der kan kende Mette fra tidligere," siger Anne Kirchh.

Der er dog ét spørgsmål, der går igen hos mange af kunderne.

"Der er masser, der har spurgt mig, hvordan kan du gå fra at være chef til at være menig ansat? Men det kan jeg fordi, at jeg er så glad for at slippe ansvaret. Det er ti gange nemmere, og jeg lærer også af Mette. Vi var bange for, om salget ville dykke lidt, men det har det ikke gjort, tværtimod. Og så længe det hele spiller, og Mette har brug for, så bliver jeg," siger hun.

Mette Morgan er til gengæld klar til at tage ansvaret på sig, og hun fortæller til sidst i interviewet, at hun føler sig som den heldigste pige.

"Jeg gik sent i fredags og arbejdede, fordi der havde været stinke travlt, og jeg tænkte, hvor er jeg heldig. Der er noget helt inde i hjertet, for denne her butik, jeg kan ikke forklare, hvad det er," siger hun, mens Anne Kirchh tilføjer:

"Vi har verdens bedste kunder, og så sent som i morges, kom der en kunde med en thebolle til mig. Der er et specielt lokalsamfund her, og jeg kunne ikke drømme om at åbne butik et andet sted. Derfor er det rart, at butikken forbliver et lille barn, nu bare med en anden mor," siger hun, mens de begge griner.