Ann er super til at sprede gejst

Pris til lokal fodboldtræner

Furesø - 14. april 2021 kl. 09:57 Af Jens Berg Thomsen

Supergejstsprederpris. Vanskeligt at udtale, men flot at modtage.

Det var, hvad fodboldtræneren Ann Christina Oliveira-Borg forleden modtog en småforblæst aften på kunstgræsbanen i Værløse.

Her var et lille hold samlet for at overraske træneren fra Måløv-Hareskov Pigefodbold.

Inden prisuddelingen havde Gitte Andersen, der er mor til en af pigerne på holdet, indstillet træneren.

"Ann har gennem hele corona-perioden arrangeret onlinetræning med pigerne to-tre gange om ugen samt arrangeret sociale ting som kahoot-quizzer, vinterbadning og julekalender for at sikre, at alle pigerne bevarede lysten til fodbolden og føler sig som en del af holdet. Ann fortjener virkelig en anerkendelse for det kæmpe stykke arbejde, hun gør for pigerne, som elsker hende," stod der blandt andet i indstilingen.

Gitte Andersen selv kunne derfor overrække en buket til træneren, og bestyrelsesmedlem Lars Møller fra DGI Nordsjælland kunne holde en rosende tale for træneren foran holdet.

"Jeg er mega stolt og glad og overrasket. Det er en stor glæde for mig at træne pigerne, og jeg har altid lyst til at tage afsted, og med den her slags anerkendelse får jeg endnu mere lyst til at gøre, hvad jeg gør. Jeg er stolt og ydmyg," siger Ann Christina Oliveira-Borg.

Træneren fra den lokale klub er eneste modtager i Nordsjælland af supergestsprederprisen. Prisen uddeles også i 12 andre landsdele.