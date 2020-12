Anmeldelse om fyrværkeri mod trafik

112 Politiet fik søndag aften kl.20.30 en anmeldelse om, at nogle drenge fyrede fyrværkeri af mod trafikken på Frederiksborgvej. En patrulje kørte ud for at undersøge sagen nærmere, men der var hverken spor efter fyrværkeri eller drengene. Det oplyser politiet i døgnrappporten. lmv