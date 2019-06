Andelsboliger på Bygmarkskolen

Den nuværende ejendom, som er opført i 1978/79, må derfor vige pladsen til fordel for 24-25 andelsboliger i tre størrelser - 85, 110 og135 kvadratmeter samt et fælleshus på 170 kvadratmeter. Samlet set skal der bygges 3000 kvadratmeter på den 8000 kvadratmeter store grund. Byggeriet opføres i træ og med græs på tagene med to parkeringspladser til hver bolig.

- Vi forventer, at det bliver et unikt projekt. Ud fra de forskellige kompetencer i bestyrelsen har vi formået at skrue projektet sammen uden brug af en ejendomsudvikler, fortæller formand Bjarke Petersen.

- For ikke at blive et Oldekolle på sigt er det vigtigt for os, at det bliver et aldersblandet fællesskab. Vi arbejder målbevidst med tre aldersgrupperinger. Vi vil sikre den dynamik, der er i at lave et bofællesskab for forskellige aldersgrupper, forklarer Bjarke Petersen.