Alvorlig ulykke: Motorvej spærret

Det skyldes, at der er sket et alvorligt trafikuheld, oplyser vagtchef ved Vestegnens Politi Daniel Benner til Ekstra Bladet.

- Vi arbejder fortsat på at danne os et overblik over stedet, men vi betegner det som et alvorligt uheld, siger vagtchefen.

Det vides endnu ikke, hvor mange personer, der har været involveret i ulykken, men der er tale om et solouheld,

Det er klokken 19.40 kun muligt at passere stedet via nødsporet.

- Vi afvikler trafikken nødtørftigt på stedet via nødsporet. Vi arbejder på at genåbne motorvejen indenfor 45 min, skriver politiet på Twitter.