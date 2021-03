Se billedserie Foruden uniform, tørklæde og dolk var juniorspejderne Noah Dimes Achaim og Jonas Holmer Brahl (tv.) udstyret med håndsprit, da de i februar var på posteløb ifm. den internationale spejderbegivenhed ?Tænkedag?.

Send til din ven. X Artiklen: Alugod-spejderne har holdt venskaber og færdigheder ved lige under nedlukningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alugod-spejderne har holdt venskaber og færdigheder ved lige under nedlukningen

Trods nedlukning har spejderne i Alugod i Værløse holdt sammen. Nu er der stor glæde over, at udendørsaktiviteter med op til 25 personer kan genåbne

Furesø - 01. marts 2021 kl. 16:22 Kontakt redaktionen

I denne uge vil der igen være bål, sang og spejderaktivitet på udendørsarealerne ved Alugod-hytten i Værløse. I lang tid har dolk og bål ellers været delvist skiftet ud med headset og skærm for mange af de knap 170 spejdere i Alugod. For spejdergruppen blev som landets øvrige fritidsaktiviteter ramt, da nedlukningen i december igen gjorde det umuligt at mødes fysisk. Men gruppens spejderledere var fra starten opsatte på, at nedlukningen ikke kom til at betyde, at spejderne kom for langt væk fra hverken venskaber og færdigheder.

"Ved den første nedlukning handlede det meget om, at spejderne skulle have lov til at se deres venner, så spejderrelationerne ikke blev alt for fjerne. Det skete over zoom på computeren, hvor vi for eksempel lavede kimsleg - en slags huskeleg - og andre aktiviteter foran skærmen, der passede til de forskellige alderstrin" fortæller Marie Brøgger, leder i Alugod og en af primusmotorerne i planlægningen af aktiviteterne.

Men efterhånden ville både hun og de øvrige ledere gerne have noget fysisk spejderaktivitet ind.

"For spejder er både venskab og færdigheder vigtige, og efterhånden blev begge dele integreret i de virtuelle spejdermøder," siger Marie Brøgger.

Væk fra skærmen

I anden nedlukning har flere af aktiviteterne derfor været væk fra skærmen. For eksempel har juniorspejderne på et spejdermøde hver især samlet materiale i naturen til deres eget lille økosystem i et syltetøjsglas, som så er blevet vist til spejdervennerne via zoom. Der er blevet løst opgaver med morsekoder, og i februar har spejderne haft mulighed for at markere den årlige internationale 'tænkedag' med et posteløb med forskellige opgaver og oplæg til refleksion over årets tema 'stå sammen om fred'. På tænkedagen markerer spejdere verden over spejderbevægelsens grundlægger Robert Powells fødselsdag.

Håber på sommerlejr En af de spejdere, der har skiftet det ugentlige spejdermøde ved hytten ud med corona-spejder, er 10-årige Jonas Holmer Brahl fra Alugods juniorspejdere.

"Det har været fedt, at se vennerne fra spejder og lave nogle spejderting. Men jeg glæder mig helt vildt til igen at kunne lave bål ved hytten," siger Jonas Holmer Brahl og tilføjer, at han virkelig håber, at årets sommerlejr kan blive afholdt: "En uge i telt og med bålmad, det er fedt," lyder det.

JK